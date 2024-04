Empresária Ruth Medeiros é destaque no maior evento de Marketing e E-commerce da América Latina

Ruth Medeiros, renomada empresária e influenciadora do cenário digital de marketing e empreendedorismo, irá participar como Creator no RD Summit 2024, o maior evento de Marketing, Vendas e E-Commerce da América Latina. Com apenas 26 anos, Ruth já deixou uma marca significativa no mundo dos negócios e da comunicação.

Como empreendedora, coordenadora de empreendedorismo na CDL Jovem Natal, estrategista digital e criadora de conteúdo para marcas e profissionais liberais, Ruth Medeiros fundou sua primeira empresa aos 22 anos e sua segunda aos 24 anos.

Além de suas conquistas empresariais, Ruth também teve participação na comunicação de grandes projetos sociais no Rio Grande do Norte e liderou a comunicação de inúmeras marcas. Atualmente, é sócia da Agência de Marketing Seja Create e colunista no Jornal Diário do RN. Também faz parte da Confederação Nacional de Jovens Empresários – CONAJE, onde atua como coordenadora de Marketing.

“Eu faço parte do time de Creators do maior evento de Marketing, Vendas e E-Commerce da América Latina!”, afirma entusiasmada Ruth Medeiros”, acrescentando que o momento significa que todo meu esforço para mostrar valor na minha profissão, estão sendo reconhecidos”, ressalta.

Com sua vasta experiência em empreendedorismo, marketing e comunicação, Ruth Medeiros pretende enriquecer o RD Summit 2024 com insights valiosos e perspectivas inovadoras.

Os interessados em participar do RD Summit 2024 e garantir 15% de desconto podem utilizar o cupom “creator-ruth-medeiros”.

*Sobre o RD Summit:*

O RD Summit é o principal evento de Marketing, Vendas e Inovação da América Latina, realizado pela RD Station, líder em soluções de tecnologia para Marketing Digital e Vendas no Brasil. O evento reúne as maiores marcas e referências do ecossistema em uma combinação perfeita de negócios, educação e entretenimento.

Para mais informações sobre o RD Summit 2024, visite: https://rdsummit.rdstation.com