Empresa mossoroense produz equipamento inovador para a prática agrícola

Uma tecnologia inovadora na região vem sendo desenvolvida pelos sócios da PBA Engenharia, uma empresa que está no mercado mossoroense há quase dois anos, com intuito de atuar na diminuição de custo e aumento produtivo de empresas. A colheitadeira de melão – CM 100 – é um equipamento movido à energia solar, que pode ser utilizado tanto por pequenos produtores até empresas de exportação.

Biafra Targino, um dos sócios da empresa, informou que os empreendedores viram que uma boa forma de reduzir os custos de produção era fabricar equipamentos e máquinas que melhorassem a produtividade e economia dos negócios. Com isso, surgiu os primeiros projetos e a PBA Engenharia se tornou uma empresa especialista em prototipagem mecânica.

“Nosso diferencial é uma metodologia enxuta, que vai desde idealização do equipamentos até a fabricação e entrega técnica. Utilizamos de simulação computacional para validação do projeto mecânico, trazendo mais confiabilidade na hora da fabricação e uso, e diminui o custos do projeto como um todo. Nosso maior projeto é colheitadeira de melão CM-100, que mede 16 metros, pesa em média 4 toneladas e é movida a energia solar”, informou o sócio da empresa.

Com a produção da colheitadeira, a PBA Engenharia se tornou referência e no mercado regional em fabricação de máquinas e implementos, que trazem tecnologia e possibilidade de inovação regional. Biafra Targino informa que o equipamento proporciona maior produtividade e menores custos em operações, sendo essa a chave atual da competitividade dentro do setor.

“Os benefícios da pratica agrícola com máquinas e implementos são diversos. A vantagem do nosso método é conseguir estudar a fundo a atividade em que vai ser fabricada, analisando pontos críticos, e gerar uma solução eficaz e enxuta para os produtores. Podemos realizar implementos agrícolas e máquinas de colheita para as mais diversas culturas”, informa o empreendedor.

O sócio da empresa de engenharia e tecnologia informa que a aceitação dos produtores é crescente. “Estamos em um processo de expansão para que possamos conhecer mais culturas e assim gerar soluções. A empresa já atuou na fabricação de máquinas e equipamentos em dois setores motrizes de nossa economia, que é a produção de sal e a fruticultura irrigada do melão, onde obtivemos resultados positivos, gerando diminuição de custos e máquinas inovadoras na nossa região”, aponta.

A PBA Engenharia é uma empresa focada no objetivo, que busca em longo prazo atuação a nível nacional. Para eles, desenvolver essa tecnologia inovadora nacionalmente mostra que a empresa tem capacidade de levar a prototipagem mecânica e simulação computacional para diversas empresas do país”, conclui.

Mais informações sobre o equipamento podem ser consultadas por meio do SITE.