Empresa exportadora de frutas quer arrendar parte do porto de Natal

Pedido foi feito nesta quinta-feira (24) a Codern, administradora do terminal e passará por processo no governo federal.

Por Inter TV Cabugi

24/11/2023 11h40 Atualizado há 2 horas

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) recebeu uma proposta de arrendamento de parte do Porto de Natal, nesta quinta-feira (23). O pedido foi feito por uma das maiores exportadoras de frutas do país, sediada em Mossoró, responsável por cerca de 90% do melão vendido para fora do país.

De acordo com os representantes das empresas, a Agrícola Famosa se juntou à operadora de navios Green-Sea e propôs arrendar 4 mil metros quadrados da área do porto da capital potiguar. O terminal tem, ao todo, 55 mil metros quadrados.

Segundo a empresa, há interesse em concentrar as atividades na capital potiguar. As operações de exportação, no ano passado, eram feitas pelo porto de Mucuripe, no Ceará, mas com a saída da empresa francesa CMA CGM do porto de Natal, surgiu a ideia de operação no estado.

“Com a saída da CMA do Porto de Natal a gente viu uma enorme possibilidade de vir com esses navios para cá e hoje estamos entregando um pedido de arrendamento de uma área do porto, porque nossa intenção é vir com navios maiores, com uma frequência maior e atender não só a Famosa, como todos os produtores da região, tanto de melão, como de Petrolina, manga, uva”, afirmou Carlo Porro, ceo da Agrícola Famosa.

O objetivo, segundo a empresa, é construir um frigorífico para armazenar as frutas que serão exportadas. A empresa já opera no porto desde agosto, exportando frutas em pallets.

Empresa exportadora de frutas quer arrendar parte do porto de Natal

Pedido foi feito nesta quinta-feira (24) a Codern, administradora do terminal e passará por processo no governo federal.

Por Inter TV Cabugi

24/11/2023 11h40 Atualizado há 2 horas

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) recebeu uma proposta de arrendamento de parte do Porto de Natal, nesta quinta-feira (23). O pedido foi feito por uma das maiores exportadoras de frutas do país, sediada em Mossoró, responsável por cerca de 90% do melão vendido para fora do país.

De acordo com os representantes das empresas, a Agrícola Famosa se juntou à operadora de navios Green-Sea e propôs arrendar 4 mil metros quadrados da área do porto da capital potiguar. O terminal tem, ao todo, 55 mil metros quadrados.

Segundo a empresa, há interesse em concentrar as atividades na capital potiguar. As operações de exportação, no ano passado, eram feitas pelo porto de Mucuripe, no Ceará, mas com a saída da empresa francesa CMA CGM do porto de Natal, surgiu a ideia de operação no estado.

“Com a saída da CMA do Porto de Natal a gente viu uma enorme possibilidade de vir com esses navios para cá e hoje estamos entregando um pedido de arrendamento de uma área do porto, porque nossa intenção é vir com navios maiores, com uma frequência maior e atender não só a Famosa, como todos os produtores da região, tanto de melão, como de Petrolina, manga, uva”, afirmou Carlo Porro, ceo da Agrícola Famosa.

O objetivo, segundo a empresa, é construir um frigorífico para armazenar as frutas que serão exportadas. A empresa já opera no porto desde agosto, exportando frutas em pallets.

Empresa quer arrendar parte do Porto de Natal

Empresa quer arrendar parte do Porto de Natal

“A gente não faz atrasos, a gente faz rápido, o que é importante para fruta, que precisa de rapidez para chegar com boas condições nas prateleiras dos supermercados lá fora. A gente sente a responsabilidade de ter a fruta fresca, para o cliente vender com boas condições e bons preços, porque isso sustenta também o negócio aqui”, diz Hens Vos, ceo da Green-Sea.

De acordo com a Codern, esse é o segundo pedido de arrendamento apresentado à companhia. Uma empresa de minério de ferro também fez uma proposta de arrendamento parte do terminal.

Empresa exportadora de frutas quer arrendar parte do porto de Natal

Pedido foi feito nesta quinta-feira (24) a Codern, administradora do terminal e passará por processo no governo federal.

Por Inter TV Cabugi

24/11/2023 11h40 Atualizado há 2 horas

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

Porto de Natal é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Arquivo) — Foto: Codern

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) recebeu uma proposta de arrendamento de parte do Porto de Natal, nesta quinta-feira (23). O pedido foi feito por uma das maiores exportadoras de frutas do país, sediada em Mossoró, responsável por cerca de 90% do melão vendido para fora do país.

De acordo com os representantes das empresas, a Agrícola Famosa se juntou à operadora de navios Green-Sea e propôs arrendar 4 mil metros quadrados da área do porto da capital potiguar. O terminal tem, ao todo, 55 mil metros quadrados.

Segundo a empresa, há interesse em concentrar as atividades na capital potiguar. As operações de exportação, no ano passado, eram feitas pelo porto de Mucuripe, no Ceará, mas com a saída da empresa francesa CMA CGM do porto de Natal, surgiu a ideia de operação no estado.

“Com a saída da CMA do Porto de Natal a gente viu uma enorme possibilidade de vir com esses navios para cá e hoje estamos entregando um pedido de arrendamento de uma área do porto, porque nossa intenção é vir com navios maiores, com uma frequência maior e atender não só a Famosa, como todos os produtores da região, tanto de melão, como de Petrolina, manga, uva”, afirmou Carlo Porro, ceo da Agrícola Famosa.

O objetivo, segundo a empresa, é construir um frigorífico para armazenar as frutas que serão exportadas. A empresa já opera no porto desde agosto, exportando frutas em pallets.

Empresa quer arrendar parte do Porto de Natal

Empresa quer arrendar parte do Porto de Natal

“A gente não faz atrasos, a gente faz rápido, o que é importante para fruta, que precisa de rapidez para chegar com boas condições nas prateleiras dos supermercados lá fora. A gente sente a responsabilidade de ter a fruta fresca, para o cliente vender com boas condições e bons preços, porque isso sustenta também o negócio aqui”, diz Hens Vos, ceo da Green-Sea.

De acordo com a Codern, esse é o segundo pedido de arrendamento apresentado à companhia. Uma empresa de minério de ferro também fez uma proposta de arrendamento parte do terminal.

Segundo Nino Ubarana, presidente da Codern, o processo se inicia com a carta de intenção apresentada pelo proponente. A Codern, que é uma companhia estatal ligada à União, deverá remeter a documentação à Secretaria Nacional de Portos.

“A partir daí a secretaria autoriza a contratação de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, contratado pela empresa interessada, e que tem de 120 a 180 dias para ficar pronto. Após esse estudo, ele vai para uma revisão na Infra SA, que é uma empresa pública, depois para a agência reguladora (a Antaq) e dando tudo certo, inicia-se o processo de licitação”, afirmou o diretor.

Os valores da negociação não foram revelados por questões comerciais.

O evento de oficialização da proposta contou com participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) e do presidente da Federação das Indústrias do Estado, Roberto Serquiz. Fátima destacou que a fruticultura é responsável por cerca de 50% da pauta de exportações do estado, que é lider de exportação de frutas frescas para a Europa.