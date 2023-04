Empresa com maior operação no Porto de Natal encerra atividades no terminal potiguar

A saída foi comunicada pela empresa ao governo do Rio Grande do Norte no ano passado. De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, Sílvio Torquato, o governo tentou convencer a empresa a permanecer, mas não teve êxito.

“Ainda tentamos ver o que eles estavam precisando. Eles disseram que já estavam resolvendo, que já haviam fechado com o Porto de Mucuripe, que seriam os operadores do Porto de Mucuripe e não teriam condições de ficar operando no Porto de Natal com mais ou menos o mesmo regime de cargas”, disse o secretário adjunto.

Os motivos para a mudança

A CMA/CMG explicou que, entre os motivos para deixar o Porto de Natal, está o início da operação com navios que tem 260 metros de comprimento, o que dificulta as manobras de entrada e saída pela Foz do Rio Potengi.