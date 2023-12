Empossado presidente, Milei promete ajuste duro na Argentina

O que Milei terá pela frente

Bolsonaro acompanhou posse e foi recebido por Milei um dia antes

Milei recebeu a faixa e o bastão presidencial das mãos de seu antecessor, o peronista Alberto Fernández Foto: Matias Baglietto/REUTERS

Após discursar na escadaria do parlamento, Milei quebrou o protocolo e desceu do conversível que o levaria à Casa Rosada, sede do Poder Executivo, para percorrer parte do caminho a pé, saudando apoiadores.

Quem é Javier Milei