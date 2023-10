Emparn e Fapern lançam edital para bolsas de pesquisa e inovação

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) e a Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (Fapern) lançaram nesta segunda-feira (09) edital para seleção de bolsistas para pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico. Com duração de até 24 meses, os selecionados irão atuar no Projeto de Modernização do Monitoramento Hidrometeorológico, Climático e Agrometeorológico do Rio Grande do Norte, que conta recursos do Governo Cidadão.

No total serão quatro (04) bolsas com valores que variam entre R$ 2.500,00 e R$ 5.500,00 a depender da qualificação da vaga ofertada no edital. As vagas são destinadas a graduados em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental ou Meteorologia/Geografia que atuarão nas áreas de Telecomunicação de dados/Instrumentação, Modelagem de Tempo e Clima e Sistema de Informações/Ciência de Dados.

As inscrições acontecem a partir da próxima quarta-feira (11) e seguem até 23h59 do dia 18 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet conforme edital. O resultado final será divulgado em 06 de novembro de 2023.

O processo seletivo conta com quatro etapas sendo elas I-Etapa Eliminatória (análise de documentos), II-Etapa Classificatória (análise de currículo), III- Etapa de Análise de anteprojeto de pesquisa e IV-Entrevista.

Todas as informações da seleção serão fornecidas, exclusivamente, via endereço eletrônico [email protected], que também será o único canal para interposição de recursos em relação a qualquer fase do processo seletivo. Todo o cronograma e demais informações complementares estão disponíveis no edital.

*Confira o link do edital*:

http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/FAPERN/DOC/DOC000000000319479.PDF