Embarcação bate em pilar da Ponte Newton Navarro, em Natal

Uma embarcação carregada com pás de torres eólicas bateu em um dos pilares centrais da Ponte Newton Navarro, que liga a Zona Leste à Zona Norte de Natal, na tarde desta terça-feira (22).

Um vídeo registrou o momento da batida, que foi gerou um barulho alto, segundo os pescadores (veja vídeo acima). Em seguida, a embarcação conseguiu se desvencilhar do pilar e ultrapassar para o outro lado da ponte.

A Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte informou que identificou, em inspeção preliminar, após o acidente, “uma pequena avaria em placas metálicas que revestem a estrutura de concreto”.

A pasta, informou que, apesar disso, abriu procedimento administrativo “para continuidade das avaliações técnicas e observância às eventuais orientações que venham da autoridade marítima”.

Segundo o Comando do 3º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, que enviou uma equipe ao local para averiguar possíveis danos ambientais e aspectos da segurança da navegação, não houve vítimas e nem índicios de poluição hídrica no incidente.

A Marinha informou que a embarcação envolvida no incidente é um dispositivo de reboque, de cumprimento total de 500 metros, e que estava sendo conduzido por um rebocador e uma balsa. A embarcação saiu de Pecém (CE) com destino a Rio Grande (RS), mas optou por entrar no Porto de Natal “após enfrentar condições climáticas adversas”.