Emater e Funcitern divulgam resultado do edital “Gente do Campo” após recursos e marcam datas de entrevistas

A Emater-RN e a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (Funcitern) divulgam nesta quarta-feira (18) o resultado dos recursos da primeira fase do “Gente do Campo”, como também o calendário de entrevistas remotas dos candidatos que passaram para a segunda fase da seleção. Essa segunda etapa acontece a partir de amanhã, quinta-feira (19) e segue até o dia 01 de setembro.

A Comissão de Seleção da FUNCITERN orienta que os candidatos deverão ingressar com meia hora de antecedência na sala virtual de espera, (cujo link está divulgado junto ao quadro correspondente ao seu agendamento); estar obrigatoriamente com a câmera ligada, e se preparar para dispor do melhor acesso à internet possível. O resultado final da seleção será divulgado até o dia 21 de setembro. Os aprovados assinarão Termo de Compromisso e Concessão da bolsa entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro próximos, podendo esse período também ser antecipado.

O Programa Gente do Campo está selecionando 125 técnicos, sendo 81 vagas de nível médio e 44 vagas de nível superior. Os aprovados serão contemplados com bolsas de 48 e 24 meses, respectivamente, para os cursos de Tecnólogo em Agroecologia (graduação), e de Especialista em Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – lato sensu.

O processo seletivo é um convênio de cooperação técnica e científica entre a Emater-RN – com interveniência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande Do Norte (Funcitern) – responsável pelo processo de seleção.

FORMAÇÃO – O “Gente do Campo” representa uma proposta de desenvolvimento da Nova ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), em sintonia com a Política Nacional de Ater (PNATER) e com o fortalecimento da Agricultura Familiar de base agroecológica no Rio Grande do Norte.

O Programa também compreende um processo de formação continuada, formal e vivencial, baseado na pedagogia da alternância e na metodologia científica da pesquisa-ação, que se dará no cotidiano das ações e experiências da EMATER-RN, em parceria com a UERN.

Um diferencial do Programa, como preconiza seu título, é a priorização das populações do campo na seleção dos novos formandos-bolsistas. Aqueles que tiverem o ensino médio ou técnico e concorrerem a uma das bolsas, ingressarão no curso Tecnólogo em Agroecologia. Já os que concorrerem a uma vaga em nível superior, vão realizar uma pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Os candidatos escolheram na inscrição um local para atuação, podendo ser o escritório estadual da Emater-RN (Natal) ou um dos 28 Núcleos Estratégicos de ATER (NEAs) – João Câmara, Touros, Ceará Mirim, São Paulo do Potengi, Macaíba, Riachuelo, São José de Mipibu, Pedro Velho, Santo Antônio, Santa Cruz, Jaçanã, Lagoa Nova, Acari, Caicó, Jucurutu, Parelhas, Assu, Angicos, Carnaubais, Mossoró, Apodi, Caraúbas, Umarizal, Messias Targino, Pau dos Ferros, São Miguel ou Major Sales. A área de atuação desses NEAs envolve 136 municípios do Rio Grande do Norte.

