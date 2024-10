Em visita ao RN, Lula assina investimentos de R$378,8 milhões para obras de esgotamento sanitário da Caern

Em visita a Natal, na tarde desta quarta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou investimentos em saneamento básico na capital e cidades do interior, com recursos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na ordem de R$327,4 milhões. O Governo do Estado, por meio da Caern, terá uma contrapartida no valor de R$82 milhões.

Além disso, foi confirmado que serão disponibilizados mais R$ 51,4 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com contrapartida de R$600 mil da Caern, para o esgotamento sanitário de Apodi. Os valores do Governo Federal somam quase R$380 milhões.”Temos o maior recurso de investimento no RN, anunciado”, enfatizou o presidente Lula, na ocasião, e ressaltou a importância do esgoto tratado para a qualidade de vida da população.

A solenidade aconteceu na Escola de Governo, com a presença da Governadora Fátima Bezerra e do Diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, juntamente com ministros e representantes do Governo Federal. Os investimentos vão contribuir para finalizar obras de coleta e tratamento de esgotos que já estão em andamento em Natal, Parnamirim, São Paulo do Potengi e Assú.

Em Natal, estão previstos recursos na ordem de R$87,8 milhões para o esgotamento da Zona Norte e R$193,8 milhões para as Zonas Sul, Leste e Oeste.

Para Assú, que já realizou uma etapa do esgotamento e está licitando a segunda etapa, o investimento do Governo Federal pelo BNB será de R$6,4 milhões, seguidos de R$15,5 milhões para Parnamirim, que ao final terá cobertura de coleta e tratamento de esgotos em aproximadamente 75% e para São Paulo do Potengi, R$10 milhões.

“Teremos a alegria de entregar, em breve, a Zona Norte 100% saneada”, comemorou a Governadora Fátima Bezerra.

“Esses investimentos são de grande importância para a população do Rio Grande do Norte e beneficiam a todos, mas em especial aqueles que mais precisam das políticas públicas. Com o recurso, a Caern busca o atendimento das metas do Marco Legal do Saneamento. Assim, poderemos avançar em importantes obras de esgotamento sanitário em nosso Estado”, celebra o Diretor-Presidente da Caern, Roberto Linhares.

“Este é o maior contrato de financiamento para o Governo do RN. Estes recursos vão beneficiar 1,3 milhão de pessoas nos municípios atendidos. E o Banco do Nordeste estará presente, ajudando estados e municípios a cumprirem a meta de universalização”, ressaltou Paulo Câmara, presidente do BNB.