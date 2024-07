Em Tibau, eleitores tem transferências de títulos canceladas pelo TRE-RN por falsificação de documentos

Em Tibau, município na Costa Branca, distante 42,4km de Mossoró, a transferência de títulos eleitorais registrada este ano chamou a atenção da Justiça Eleitoral, que já tem analisado processos suspeitos e decidido pelo cancelamento da mudança de domicílio de alguns eleitores.

Na sessão plenária desta terça-feira, 23, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), pelo menos dois eleitores tiveram seus pedidos negados após constatada a falsificação de documentos que comprovariam o domicílio na cidade. Eles apresentaram cópias de Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs), apontando endereços inexistentes e não reconhecidos pela Prefeitura Municipal.

O processo foi relatado pelo juiz federal Fábio Bezerra, que decidiu pela procedência dos recursos apresentados contra a transferência do domicílio eleitoral. Os demais magistrados seguiram o voto do relator.

A Polícia Federal irá periciar os documentos. Registram-se mais de 500 processos similares que devem ser analisados pela Corte, todos com suspeitas de falsificação.