EM TEMPOS DE DIFICULDADES. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Viver

“O melhor da vida é viver”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

EM TEMPOS DE DIFICULDADES.

No processo de evolução e autoconhecimento, quase sempre nos deparamos com vários fardos e pressões que a vida traz. E estes são responsáveis, diretos, pela alma cansada e exausta, que nos leva a não suportar o fardo.

Quando chegamos a esse ponto, temos que tomar uma decisão firme de recorrer a Deus, confiando no seu amor protetor e sua ajuda para superar as dificuldades impostas.

O sistema mundano é sombrio e cruel, pois ele impõe todos os tipos de dificuldades aos que são servos do eterno. Deter as dificuldades impostas estão: os reveses no casamento, o tormento das doenças, as dificuldades no trabalho e as relações interpessoais complexas.

Os desafios são muitos, e nos resta apenas prosseguir na jornada, encarando os fardos e as dificuldades, confiando na ajuda de Deus.

Vejamos alguns conselhos orientadores que podem ajudá-lo na jornada da vida.

O desejo – Atende-me, e ouve-me; lamento na minha queixa, e faço ruído. (Salmos 55:2) A promessa – Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. (Salmos 91:7) O farol – Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. (João 8:12) A única esperança – Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. (Salmos 62:5) A saída – Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. (Mateus 11:28) O peso da glória – Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. (2 Coríntios 4:17) A presença constante – Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. (Isaías 41:10) Fugindo da ansiedade – lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. (I Pedro 5:7) Os planos de Deus – Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. (Jeremias 29:11) A glória revelada – Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. (Romanos 8:18) A verdadeira justiça – Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. (2 Pedro 3:13) A consolação para os justos – Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. (Apocalipse 21:4)

Certamente, com este mundo sob o domínio dos perversos e de homens sem nenhum afeto, ética, bondade e generosidade. As pressões se tornaram intensas, de forma que o mundo se tornou tumultuado.

E, como neste tempo, há um total domínio da maldade, muitos estão sendo levados ao medo, à incerteza, à depressão e a doenças mentais. Todavia, ainda há um refúgio em meio à tempestade, a qual é a fé depositada no eterno. Visto que o seu favor traz proteção, alegria, conforto, paz e segurança.

Portanto, mesmo que os dias sejam sombrios e de perseguição, assim como as tempestades sejam violentas, mesmo assim devemos ficar firmes, pois a vitória é certa em Cristo Jesus.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Credo dos Apóstolos

Creio em Deus…

Diante da complexidade da nossa existência e da incerteza do nosso destino eterno, muitos, de maneira superficial, morna e sem vida, externam uma fé em uma existência além da matéria. Deus busca pessoas que desejam ter uma verdadeira relação de intimidade com Ele, para que tudo que seja contrário a Ele que habita em nós seja mortificado e que a imagem de seu Filho floresça nos nossos corações. Desenvolvamos em nós uma fé genuína no Senhor, para que vivamos seus propósitos nas nossas vidas.

“Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem — e tremem!” (Tiago 2.19). (Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho) – (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Endereçado ao quadro de associado através dos meios institucionais

Nos termos do Estatuto e das formalidades legais jurídicas e institucionais, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, instituição cultural e social, com sede na Rua Cleodon Almeida, 100, Bairro Abolição II – CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros) devidamente representada por seu presidente, acadêmico José Wellington Barreto, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede administrativa e social, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros), no dia 03/02/2024 (sábado), com início em primeira convocação às 9h exigindo-se a presença de pelo menos a metade mais um dos associados e não se constando esse quórum, meia hora mais tarde, em segunda chamada, ou seja, as 9h30, a AGE será realizada e o quórum será o do número de associados presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Alteração e aprovação da reforma dos estatutos sociais. Mossoró, RN, 10 de janeiro de 2024 – José Wellington Barreto -Presidente da ACJUS

Parabéns, confreira Zélia Macedo Heronildes, muitos anos de vida com saúde, paz de espírito, brilhantismo e felicidades sempre. Nós da ACJUS temos muito orgulho da sua presença em nosso meio, porque na verdade, ao vosso lado somos também LUZ!

PENSAMENTO – A saúde espiritual

“A saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus”. (C.S. Lewis)

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

LEGADO DE FÉ E EDUCAÇÃO DE PADRE SÁTIRO CONTINUA VIVO EM NOSSOS CORAÇÕES

Diretor emérito do Colégio Diocesano completaria 94 anos nesta segunda-feira.

O dia 22 de janeiro é sempre uma data de grande importância para o Colégio Diocesano Santa Luzia, a Faculdade Católica do RN e a Rádio Educativa Santa Clara FM 105, na qual celebramos o aniversário e agora também o legado do nosso mestre. Natural da cidade de Pau dos Ferros, Padre Sátiro Cavalcanti Dantas se tornou símbolo não apenas religioso, mas também educacional na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte.

Como referência de humanidade e sensibilidade, Pe. Sátiro compartilhava muitos de seus valores para a construção de uma pedagogia de qualidade para crianças e jovens. Em sua longa, respeitada e celebrada trajetória de mais de 90 anos, cerca de seis décadas foram dedicadas à educação mossoroense, em conjunto com a visão de fé e esperança de sua formação católica.

Além de professor e diretor de escola, Pe. Sátiro atuou como presidente do Conselho Estadual de Educação, como fundador da Faculdade Católica do RN, contribuiu profundamente para a Fundação Socioeducativa do RN, para o Mosteiro de Santa Clara e para a FM 105. Foi, ainda, figura importante na luta pela estadualização da UERN, instituição da qual foi reitor e um de seus maiores nomes.

Parte fundamental da história de grandes cultivos e frutos de Padre Sátiro deve-se, sobretudo, à sua atuação no Colégio Diocesano Santa Luzia. Sucessor de Cônego Francisco Sales, ele assumiu como diretor em 1961, transformando a instituição em referência de ensino da cidade e região através de seu trabalho e de sua visão para uma formação ética e humana, pautada em princípios religiosos que valorizam a criança e o estudante enquanto indivíduo e cidadão completo.

O legado de Pe. Sátiro transcende a sua presença física e nos abençoa todos os dias, ao passo em que ele descansa nos braços de Deus em sua infinita bondade. Figura de imensa contribuição para a Diocese e toda a cidade, foi responsável pela formação de gerações de famílias mossoroenses e potiguares.

O seu valoroso trabalho para a evolução da educação e da fé se confunde com a própria história de Mossoró, tornando Pe. Sátiro e seus ideais eternos no presente e no futuro de nossos corações. Lembremo-nos dele sempre com carinho e admiração, para mantermos vivas a sua obra e a sua história! (Fonte: cdsl.com.br)

EM 22 DE JANEIRO DE 1930

Nascia na cidade de Pau dos Ferros Padre Sátiro Cavalcanti Dantas; filho de João Fernandes Dantas e Erondina Cavalcante Dantas. Foi ordenado no dia 08 de dezembro de 1954, por ocasião dos cem anos do Dogma da Imaculada Conceição, pelo Arcebispo de Puebla, México, Dom Octaviano Márquez Toriz que reuniu nesta celebração todos os ordenados da América Latina. Exerceu seu ministério sacerdotal em Roma; Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Areia Branca-RN – 1956; Diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia, de 1956 a 09 de junho de 2016; Paróquia de São Manoel, Mossoró – 1987 a 1989; Mosteiro de Santa Clara, Mossoró – 1999 até 2023. Faleceu no dia 27 de novembro de 2023.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SIMPÓSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – JERICÓ

I SIMPOSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – Catolé do Rocha e Jericó – Paraíba – Nordeste do Brasil – 23 de fevereiro de 2024- Sexta-Feira – NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA. Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes – Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. 18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Artesanatos Abertura da Mostra Itinerante do Museu da Polícia Militar da Paraíba. Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE; 19h Início da Noite Solene – Mestre de Cerimônia – DANNYLO MAIA – Formação da Mesa Solene de Abertura – MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Vice-Presidente da Comissão; PEDRO SANTOS – Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Congregação Franciscana Diligente; ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Diretora do Colégio Normal; LUDIMILLA OLIVEIRA – UFERSA Universidade Federal do Semiárido; MARCÍLIO FALCÃO – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço; ARCHIMEDES MARQUES – Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço; LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão; NARCISO DIAS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço; ANGELO OSMIRO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará; GERALDO FERRAZ – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco. 19h Hino Nacional e Hino de Catolé do Rocha – Banda do Colégio Normal Francisca Mendes – 19h15 – Entrada do Estandarte do Cariri Cangaço – Conselheiros Cariri Cangaço: Célia Maria Parahybana – João Pessoa PB – Quirino Silva – João Pessoa PB – 19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço – Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB – 19h50 – Cumprimentos aos Convidados; 1. MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; 2. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; 3.BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; 4.JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS- Vice-Presidente da Comissão; 20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN; 2. PEDRO SANTOS- Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; Entrega de Comenda por Conselheira ELANE MARQUES – Aracaju SE; 3.IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Colégio Normal Francisca Mendes – Entrega de Comenda por Conselheiro NARCISO DIAS – João Pessoa PB; 4. ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Colégio Normal Francisca Mendes; Entrega de Comenda por Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; 5. KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – JS de Belmonte PE; 6. LUDIMILLA OLIVEIRA – Universidade Federal do Semiárido; Entrega de Comenda por Conselheiro WESCLEY RODRIGUES – Sousa PB; 7. JAQUELINE ANDRADE TARGINO – Secretaria de Cultura de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE; 8. JOSE SOARES – Pesquisador; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB – 21h – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Estola e Diploma entregues por Conselheiros; BISMARCK MARTINS – Pocinhos PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa PB; 21h10 – Posse de Novo Acadêmico da ABLAC JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Fardão, Diploma e Medalha entregues por: ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE; ELANE MARQUES – Aracaju SE; 21h20 – Lançamento de Revista e Livros – 1. Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha; DANNYLO RUANN MAIA – Catolé do Rocha PB; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; 2. Manoel Netto – No Rastro de Lampião; LEONARDO FERRAZ GOMINHO – Floresta PE; 3. As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú; FABIANA AGRA – Picuí PB. 4. Ulysses Liberato: Um Cangaceiro a Serviço do Major José Inácio do Barro; JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB; JERDIVAN NÓBREGA DE ARAUJO – Pombal PB; 5. Cangaço em Perspectiva – O Sertão em Lutas; AUTOR E ORGANIZADOR ADRIANO CARVALHO – Jardim CE – 22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço – Atual Sede: Catolé do Rocha PB; BISMARCK MARTINS – JOSE OTAVIO MAIA – PROFESSOR PEREIRA; Próxima Sede: Afogados da Ingazeira PE – AUGUSTO MARTINS – HESDRAS SOUTO – LUIZ FERRAZ FILHO – LOURO TELES – 22h10 Encerramento – 24 de fevereiro de 2024- Sábado – MANHÃ; 8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA – Fazenda Dois Riachos – Catolé do Rocha – 9h – CONFERÊNCIA DE CAMPO; Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Conferência “O Assalto às fazendas: Dois Riachos, Curralinho e Arruda, pelo Bando de Sinhô Pereira e suas Consequências Históricas” JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; RODOLFO MAIA Catolé do Rocha-PB – Entrega de Comenda de “Lugar de Memória Cariri Cangaço” Entrega de Comenda por Conselheiros – KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa-PB; Entrega de Comenda “Personalidade Eterna do Sertão” – Coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia; Recebida por Francisco Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros; JOAO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA – JOAQUIM PEREIRA – Recife PE. Entrega de Comenda “Mérito Cultural Cariri Cangaço” – Avany Benicio Maia – Recebida por José Odivio Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros – GERALDO FERRAZ – Recife PE; JORGE FIQUEIREDO – Entre Rios BA; Visita à Casa Grande da Fazenda Dois Riachos; Visita à Casa Grande de José Lobo; Visita à Igreja da Conceição – 13h – ALMOÇO EM CATOLÉ DO ROCHA – TARDE – 14h30 – PAINEL E DEBATE; Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. “Os Coronéis e o Protagonismo no Rumo dos Destinos dos Sertões” Painelistas – ANGELO OSMIRO Fortaleza CE, Conselheiro Cariri Cangaço; LEANDRO CARDOSO FERNANDES Teresina PI, Conselheiro Cariri Cangaço. IVANILDO SILVEIRA Natal RN, Conselheiro Cariri Cangaço; VALDIR JOSÉ NOGUEIRA SJ de Belmonte PE, Conselheiro Cariri Cangaço. 16h – LANÇAMENTOS – 1. ANAYDE – Ousadia e Poesia no Cenário da Revolução de 30; Anayde Beiriz, Sensibilidade e Paixão; CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB; 16h15 – Entrega de Diplomas de Amigo do Cariri Cangaço; JOSÉ IRARI CAVALCANTI FERREIRA – São José de Piranhas PB; Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; JOÃO DE SOUSA COSTA – João Pessoa PB; Conselheira ANA GLEIDE – Floresta PE; DANNYLO RUAN GALDINO MAIA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro CARLOS ALBERTO DA SILVA – Natal RN; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro JAIR TAVARES João Pessoa PB. NOITE – 19h – CONFERÊNCIA E DEBATE – Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba; “Antônio Matilde – O Sargento de Armas de Lampião: Nascimento, Cangaço e Morte” BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – “Nascimento e Cangaço”; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; Pesquisador e Escritor, Conselheiro Cariri Cangaço; “O Outono do Velho Cangaceiro e sua Descendência” – Debatedores – LUIZ FERRAZ FILHO – Serra Talhada PE; Pesquisador e memorialista, Conselheiro Cariri Cangaço; PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; Pesquisador e livreiro, Conselheiro Cariri Cangaço -21h Encerramento – 25 de fevereiro de 2024- Domingo – MANHÃ – 8h -SAÍDA PARA VISITA EM JERICÓ – SOLENIDADE DE ABERTURA – 8h30 Auditório do Centro Comunitário – Centro – Jericó, Paraíba. – Formação da Mesa Solene de Abertura KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeito Municipal de Jerico; MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão; 8h40 Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar da Paraíba ; 8h45 – Cumprimentos aos Convidados; MANOEL SEVERO BARBOSA- Curador Cariri Cangaço; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão Organizadora; 9h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro VALDIR NOGUEIRA – SJ Belmonte PE; 2. Câmara Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JUNIOR ALMEIDA – Capoeiras PE; 3. Secretaria de Cultura de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSUÉ SANTANA MACEDO – Saquarema RJ; 3. Claudizon de Sousa Galvão; Entrega de Comenda por Conselheiro MANOEL BELARMINO – Poço Redondo SE – 9h50 – CONFERÊNCIA E DEBATE – Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB – Conferência – “O Ataque do bando de Sinhô Pereira a Jericó e suas consequências” – JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO Pombal-PB – Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – 12h – ALMOÇO EM JERICÓ; Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE.

PRAÇA DA ACJUS

Em plena construção a praça que leva o nome do professor Wilson Bezerra de Moura, em breve vai ser inaugurada.

LANÇAMENTO DE LIVRO

O professor Everkley Magno tem livro lançado em Russo. Parabéns, confrade.

