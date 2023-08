Em semestre de novas quedas do Flamengo, Arrascaeta multiplica média de participações e aumenta minutos

Das oito vitórias do Flamengo no semestre, quatro foram decididas por Arrascaeta. Nos 2 a 0 sobre o Fortaleza, em 1º de julho, deu passe de três dedos para Gabigol marcar e fechou o placar com um violento chute. Quatro dias depois, no primeiro duelo com o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, sofreu pênalti que resultou em gol de Pedro e bateu falta na medida para Bruno Henrique garantir a virada por 2 a 1.