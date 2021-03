Em reunião com o setor de entretenimento Prefeitura anuncia MCJ virtual

Na manhã desta sexta-feira (19), após um protesto em frente ao Palácio da Resistência e carreata pelo centro da cidade, o prefeito Allyson Bezerra recebeu no Palácio da Resistência uma comissão de representantes do segmento de entretenimento.

A categoria, que está sem trabalho há mais de um ano em virtude da pandemia do Coronavírus cobra do poder público ações para mitigar as consequências da Covid-19.

Durante a reunião, que contou com as presenças de Kadson Eduardo, secretário chefe de gabinete, Humberto Fernandes, consultor geral do município, Ivo Franklin, secretário municipal da Fazenda, e Etevaldo Almeida, secretário municipal de Cultura, o prefeito anunciou a realização do Mossoró Cidade Junina 2021 virtual, com o público acompanhando toda a festa em casa através da internet.

“Pela primeira vez na história dessa cidade iremos realizar o Mossoró Cidade Junina virtual. O objetivo é realizar a festa com toda a estrutura local e contratação de artistas e profissionais do município. A prefeitura investirá recursos próprios e buscar patrocínios na iniciativa privada para garantir renda aos artistas que sofrem no dia-a-dia as dificuldades financeiras causadas pela pandemia”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, além da realização do MCJ 2021 virtual, a Prefeitura de Mossoró também agirá em outra frente para ajudar a classe artística. A equipe econômica do município formará uma comissão para discutir e encontrar meios legais e beneficiar a categoria com descontos nos pagamentos tributários. Os artistas também esperam receber um auxílio financeiro para minimizar as dificuldades financeiras.

“Nós iremos reforçar junto ao Governo do Estado a necessidade de um olhar mais sensível com esses profissionais, que foram os primeiros a parar as atividades e serão os últimos a retornarem. Vamos levar essa pauta a governadora e reforçar a urgência para que esse auxílio possa chegar o quanto antes”, destacou Allyson Bezerra.