Em Natal, o IPC e cesta básica registram variação positiva no mês de maio

O Índice de Preços ao Consumidor – IPC, da cidade do Natal, calculado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, por meio da Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos – CES, registrou para o mês de maio de 2024, uma variação positiva de 0,35% em relação ao mês anterior. Com este resultado, a variação no ano ficou em 2,30%, nos últimos doze meses (Junho/2023 a Maio/2024) atingiu 3,82% e 682,03% desde o início do Plano Real.

O grupo Alimentação e Bebidas, que responde por 32,43% do índice geral em termos de participação no orçamento familiar, apresentou uma variação positiva de 0,29% em relação ao mês anterior. Os itens que mais contribuíram para esse aumento de preços foram: Sal e Condimentos (4,56%), Óleo e Gorduras (2,75%), Tubérculos, Raízes e Legumes (2,34%), Farinhas, Féculas e Massas (1,82%), Açúcares e Derivados (1,66%) e Frutas (1,52%).

Já o grupo Habitação apresentou uma variação positiva de 1,74%. Os itens que mais contribuíram para esse aumento de preços foram: Reparos (3,93%) e Artigos de Limpeza (0,27%).

Os Artigos de Residência teve uma variação positiva de 0,70% em função do aumento de preços nos seguintes itens: Mobiliário (2,29%), Cama, Mesa e Banho (2,28%) e Utensílios e Enfeites (1,03%).

Cesta Básica

O custo da cesta básica teve uma variação positiva de 1,66% em relação ao mês anterior.

Nas despesas com os produtos essenciais, o custo com a alimentação por pessoa foi de R$ 622.49. Para uma família constituída por quatro pessoas, esse valor alcançou R$ 2.489,96. Se a essa quantia fossem adicionados os gastos com Vestuário, Despesas Pessoais, Transportes etc., o dispêndio total seria de R$ 7.678,09.

Dos treze produtos que compõem a Cesta Básica, nove tiveram variações positivas: Leite (11,13%), Café (4,48%), Frutas (4,01%), Carne de Boi (2,50%), Tubérculos (2,20%), Arroz (1,65%%), Açúcar (0,72%), Farinha (0,65%) e Pão (0,53%). As variações negativas ocorreram em quatro produtos restantes: Óleo (-5,60%), Leite (-3,05%), Legumes (-1,55%) e Margarina (0,68%).

Cesta Básica

– Janeiro: variação positiva de 2,83%

– Fevereiro: variação positiva de 0,73%

– Março: variação positiva de 1,05%

– Abril: variação positiva de 2,26%

– Maio: variação positiva de 1,66%

IPC

– Janeiro: 0,46%

– Fevereiro: 0,68%

– Março: 0,44%

– Abril: 0,36%

– Maio: 0,35%

Confira os dados completos – AQUI