Em Mossoró, 50% das crianças de 5 a 11 anos estão vacinadas

Os últimos números divulgados pela Coordenadoria de Imunizações de Mossoró apontam que o município já ultrapassou os 50% de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos vacinadas contra a covid-19. O percentual foi alcançado um mês após o início da vacinação em crianças.

A campanha “Mossoró Vacina” foi iniciada no município no dia 19 de janeiro de 2021, e desde então vem sendo desenvolvida sem interrupções com pontos de vacinação sendo disponibilizados para a população de domingo a domingo. O acesso à imunização é garantido pelo município tanto aos mossoroenses que residem na zona urbana, quanto na zona rural.

Na manhã desta sexta-feira, 18, equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde atuaram na comunidade de Nova Esperança, zona rural, com destaque para a imunização de crianças, na comunidade de Nova Esperança, zona rural de Mossoró. A vacinação no local também se estendeu ao público em geral.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a vacinação acontece nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com a inclusão de pontos extras como Partage Shopping, Detran e Faculdade de Enfermagem da Uern. Além de outros pontos extras que surgem a cada semana.

Nos fins de semana, a imunização está acontecendo em duas UBSs, a Maria Soares (ao lado da UPA do São Manoel) e Chico Costa (ao lado da UPA do Santo Antônio) e no Partage Shopping. Nas UBSs, a vacinação ocorre das 8h às 16h, e no shopping, a vacinação ocorre das 10h às 18h (sábado) e 11h às 18h (domingo).