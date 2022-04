Em Mossoró, 48,4% dos consumidores devem realizar compras de Páscoa

A Páscoa de 2022 promete ser bem diferente dos anos passados. A pesquisa de Intenção de Compras para a data comemorativa realizada pelo Instituto Fecomércio Rio Grande do Norte aponta um cenário favorável para o consumo no período da Semana Santa, 15 a 17 de abril, em Mossoró.

De acordo com a pesquisa, 48,4% dos consumidores mossoroenses disseram que vão presentear na data este ano, e em 2021, percentual foi de 43%. A pesquisa apontou ainda que, em 2019, a intenção de compras dos mossoroenses foi de 58,4%. A falta de dinheiro foi apontada por 47,9% dos mossoroenses como o motivo para não ir às compras neste ano.

O ticket médio entre os consumidores de Mossoró deve ficar em R$ 87,65, valor 2% menor nominalmente do que o registrado no ano passado (R$ 89,40). Mesmo com o valor de consumo menor, o aumento no percentual de consumidores que devem ir às compras já era esperado pelos comerciantes locais.

“O comércio já esperava uma Páscoa mais animada, tanto que a preparação para as vendas começou ainda no Carnaval. Os números mostrados pela nossa pesquisa empolgam o varejo potiguar, após dois anos complicados de vendas no período da Páscoa. Ainda não chegamos aos índices de 2019, mas sabemos que o caminho de retomada não seria numa crescente rápida e estamos trabalhando para isso”, comentou o presidente Marcelo Queiroz.

Para os que irão presentear na data, 41,9% dos entrevistados em Mossoró apontaram que os motivos para ir às compras é o costume de presentear nesta data. O chocolate será a principal escolha para mais de 95% dos entrevistados, presenteando, pela ordem de preferência, filhos, companheiros, sobrinhos.

Na hora de escolher o presente, serão consideradas principalmente as ofertas/promoções (53,5%) e a marca do produto (19,8%). á sobre pesquisas de preço, 60,5% dos mossorenses afirmaram que vão fazer antes de efetuar a compra.

Em Mossoró, o comércio de rua lidera a preferência (50,2%) e o pagamento à vista em dinheiro será a forma escolhida pela maior parte dos consumidores, 51,4%. Mais de 95% dos entrevistados informaram que realizarão as compras de Páscoa na semana que antecede a data.

A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 23 de março de 2022, em Mossoró e em Natal. O levantamento tem um índice de confiança de 95% e um erro amostral de aproximadamente 3%.