Em menos de 12 horas, chuva provoca interrupção do fornecimento de energia para mais de 29 mil imóveis no RN

Entre a meia-noite e às 11h25 desta segunda-feira (13), mais de 29 mil imóveis tiveram interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Norte, por causa da chuva que caiu em diferentes regiões do estado, segundo a Neoenergia Cosern.

Ao todo, 29.240 clientes foram afetados por causas relacionadas às chuvas, como queda de galhos, árvores na rede, raios, vento e objetos lançados na rede elétrica pelo vento, segundo a empresa.

Foram registradas interrupções no fornecimento em bairros das cidades da Região Metropolitana de Natal, Mossoró, e de cidades das regiões do Alto Oeste e do Seridó, causadas por ventos e toques de galhos e outros objetos sobre a rede elétrica.

No momento mais crítico, por volta das 6h da manhã, cerca de 28 mil clientes tiveram o serviço interrompido.

A empresa informou que já normalizou o fornecimento para 83% dos clientes e as equipes trabalham para atender a todos o mais rápido possível.

Veja orientações de segurança em caso de chuvas com raios

Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;

Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;

Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;

Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.

A companhia informou que reforçou em 156% o número de equipes de plantão em todo o estado, totalizando 95 equipes, para atender o aumento de ocorrências.