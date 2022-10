Em meio a polêmicas e acusações, TSE faz última sessão antes do 2° turno

Em meio a troca de acusações entre partidos, candidatos e até contra o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Corte realiza nesta quinta-feira (27/10), às 10h, a última sessão antes do segundo turno das eleições gerais de 2022. Na pauta de julgamento, estão ao menos cinco representações e um agravo regimental.

Os ministros vão analisar, por exemplo, decisões da ministra Cármen Lúcia, que determinou a remoção de propaganda eleitoral que associam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao incentivo da prática do aborto.

A ação ajuizada pela campanha de Lula contra Bolsonaro pede a exclusão de URLs no Twitter e no YouTube. Cármen deferiu o pedido e determinou ainda diligência para identificar o responsável pelo perfil @arooppi no Twitter.

Há ainda análise de decisão no mesmo sentido, que pede explicações do filho número 1 do presidente, Flávio Bolsonaro (PL), por ter replicado as informações contidas em propaganda irregular.

