Em maio, RN atingiu maior alta de emprego formal desde 2010

O número de vagas de emprego com carteira assinada no Rio Grande do Norte atingiu o melhor desempenho para um mês de maio da atual série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), iniciado há 12 anos.

Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nessa terça-feira, 28. Novamente, o setor de Serviços teve destaque, com a geração de 1.082 vagas, registrando o segundo melhor desempenho entre os segmentos. A Construção Civil somou um total de 1.174 vagas.

Em maio, o Rio Grande do Norte registrou um saldo positivo de 3.519 carteiras assinadas, mais que o dobro apontado em maio do ano passado, que foi de 1.600 vagas. O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, explica que o setor de Serviços vem se consolidando como principal área que mais gera emprego no RN ao analisar os últimos meses.

“Somente este ano, o setor já abriu, sozinho, 5.434 vagas. Os segmentos que mais puxaram essa alta foram de Saúde, Comunicação, Imobiliárias, Terceirização de Mão de Obra, Educação, Alojamento (hotéis) e Alimentação (restaurantes)”, afirmou.

De acordo com Queiroz, os números do emprego formal alcançados no mês de maio são animadores e mostram uma forte tendência que teve início a partir do ano passado. “Fechamos 2021 com a abertura de mais de 32 mil novas vagas. A recuperação, cada vez mais evidente do setor de Serviços, mostra a sua força na medida em que seus números seguem este ano bem próximos daqueles conseguidos no ano passado. Acreditamos que temos potencial para continuar crescendo e superar os números do ano passado”, sinalizou o dirigente.