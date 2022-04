Em maio ocorre a Semana Internacional da Conscientização sobre a Compostagem

Toneladas de cascas de frutas e de ovos, pó de café e todo material orgânico são depositadas no lixo convencional, superlotando os aterros sanitários, poluindo o lençol freático e aumentando a contaminação de toda uma cadeia que sobrevive do seu lixo.

Para celebrar o ciclo natural das coisas, ocorre entre 03 e 09 de maio, a Semana Internacional da Conscientização sobre a Compostagem, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os impactos positivos que o ato de compostar traz para nosso meio ambiente.

Em Mossoró, serão realizadas algumas ações em alusão a data. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estará presente na Semana Internacional da Compostagem, com os serviços de atendimento à população oferecidos pelo Caern Móvel e fazendo a coleta de óleo residual.

Os serviços estarão disponíveis na segunda-feira, 2 de maio, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no Centro Estadual de Educação Profissional professor Francisco de Assis Pedrosa (CEEP), no Alto de São Manoel. O engajamento da companhia deste evento é motivado pelo objetivo de aumentar a consciência ambiental das pessoas.

A Caern estará oferecendo todos os serviços do escritório de atendimento na unidade móvel. É possível pedir ligação nova, religação, parcelamento de débitos, segunda via de conta e outros serviços. Basta levar documento de identificação e a conta de água.

A companhia também estará fazendo a coleta de óleo armazenado pela comunidade e destinará o mesmo para o Albergue de Mossoró, que possui um serviço de recebimento do produto, revertido em renda para a instituição.

O óleo, quando descartado de forma errada, é vilão do meio ambiente. Por isso, a Caern mantém uma programação de coleta de óleo residual em drives thrus realizados em parceria com a prefeitura municipal de Mossoró.

“Quando o óleo é descartado na pia da cozinha ou tanque ele vai provocar uma série de prejuízos. Entre eles, obstrução da passagem de esgoto que pode resultar em transbordamento de efluentes das ruas. Além disso, o óleo pode contaminar água limpa”, informa a companhia.

A Semana Internacional de Compostagem é ação empreendida pelo Instituto Lixo Zero, sendo considerada a maior iniciativa de educação ambiental para compostagem no mundo. A ideia é aumentar a consciência da população sobre os benefícios da compostagem e da reciclagem de orgânicos. Reduzir, reutilizar, reciclar, dar a destinação correta ao lixo orgânico é fundamental para o meio ambiente.