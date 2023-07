Em jogo com dois gols anulados, Fluminense e Flamengo empatam no Maracanã

Fluminense e Flamengo proporcionaram um 0 a 0 muito animado na primeira etapa no Maracanã. Dois dos times que mais gostam de ter a bola no campeonato, os rivais travaram disputa dura no meio-campo e alternância de bons momentos durante os 45 minutos. Mesmo tendo menos a bola, foi o Rubro-Negro quem teve melhor volume ofensivo. Mas foi o Tricolor que perdeu a melhor chance com German Cano errando uma cabeçada na pequena área.

Se o primeiro tempo de de bola jogada, o segundo foi ainda mais animado… e mais polêmico. O Fluminense abriu o placar em chute de Arias de fora da área após puxada de contra-ataque, anulado após o Sávio ser chamado para revisar o lance que já tinha interpretado. Na reta final, o mesmo aconteceu, mas para o outro lado. Gabigol chutou de canhota da entrada da área, fez o gol e o juiz foi chamado para revisar uma falta de Pablo em Cano na origem do lance. Antes de acabar, ainda teve um cartão vermelho para Luiz Araújo, também após chamada do árbitro de vídeo. No apito final, teve tudo, menos gols válidos.

Como fica