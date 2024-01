Em gesto a militares, Lula atua a favor de obra em área de preservação ambiental

O presidente Lula (PT) faz uma sequência de gestos aos militares em viagem ao Nordeste, desde investimentos para setores de tecnologia das forças até troca local de comando no Exército. As três viagens em dois dias são para Bahia, Pernambuco e Ceará, nesta ordem.

Nesta quinta-feira (18), o petista assinou acordo que prevê R$ 650 milhões de investimentos na Aeronáutica. Serão criados o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai Cimatec).

Já nesta sexta-feira (19), Lula vai até Recife e marcará presença ao lado do comandante do Exército, general Tomas Paiva, em evento de troca do comando da tropa no Nordeste. Assumirá o posto o general Maurilio Ribeiro no lugar de Kleber Vasconcellos.

Depois da cerimônia, está prevista a assinatura de um termo de compromisso para a construção da escola de sargentos. Há uma polêmica em torno da unidade porque o local escolhido no município de Paudalho, na Zona da Mata, é uma área de preservação ambiental.

A ida de Lula ao local em que será construída a escola de sargentos é bem recebida pelos militares. Isso porque órgãos ambientais questionam a construção da unidade, e a visita do presidente, por si só, dá peso à reivindicação do Exército e é vista como uma arbitragem a favor da obra.

A área em que será construída a escola fica em um local já usado pelo Exército desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo um militar relatou ao blog, no passado o local abrigava um canavial e passou a ser reflorestado após o trabalho da força na área.

Ainda na sexta, outra viagem será até Fortaleza para lançar a pedra fundamental de um campus do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).

Os gestos vêm num momento em que Lula busca uma aproximação e o distensionamento com os militares um ano após os atos golpistas em Brasília. Na cerimônia do dia 8 de janeiro, estavam presentes os comandantes das três Forças Armadas.