Em evento conservador, Bolsonaro critica imprensa e diz estar à disposição para sabatina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu neste sábado (6) o evento Conferência de Política Ação e Conservadora (CPAC Brasil) fazendo críticas à imprensa, dois dias após ter sido indiciado pela Polícia Federal, junto com outras 11 pessoas, na investigação relacionada à venda de joias sauditas presenteadas ao governo brasileiro.

O CPAC Brasil, que ocorre em Balneário Camboriú (SC), reúne diversos políticos e nomes da direita e tem como um de seus principais palestrantes o presidente argentino, Javier Milei, cuja participação ocorrerá no domingo (7).

Na abertura do evento, Bolsonaro, que não falou sobre o indiciamento, disse “estar à disposição” para ser entrevistado por duas horas, “sem edições e manipulações”, e “discutir sobre qualquer assunto”.

“Sem falar o nome [dos veículos], mas a imprensa que me critica, aquela grande imprensa, mais uma vez, estou à disposição de vocês para duas horas, ao vivo, ser sabatinado, sobre qualquer coisa”, disse Bolsonaro ao público.

“Se acham que vão me desgastar, as mídias sociais nos deram a liberdade, por isso querem censurar”, completou. “Repito, estou à disposição por duas horas, para discutir sobre qualquer assunto, ao vivo, sem edições e manipulações.”

Não tenho ambição pelo poder, diz ex-presidente

A CPAC Brasil é a versão brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. O encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão do pensamento conservador no Brasil.

Bolsonaro, em sua fala inicial, disse que “a direita, que está unida, ficará ainda mais fortalecida depois desse evento”. “O Brasil é um dos maiores países do mundo, ninguém tem o que nós temos, em todas as áreas. E só não somos o primeiro pelas escolhas que, por vezes, não somos nós que fazemos. Mas, a página virada, o futuro está aí, vale a pena qualquer sacrifício pela nossa pátria”, disse ele.

“Nós somos um país que tem tudo pra ser destaque no mundo, falta pouquíssima coisa, e tenho certeza que juntos atingiremos junto nosso objetivo. Não tenho ambição pelo poder, tenho é uma obsessão pelo nosso Brasil”, afirmou.

