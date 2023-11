Em corrida caótica, Max Verstappen domina e vence o GP do Brasil

O tricampeão Max Verstappen conquistou mais uma vitória na Fórmula 1. O holandês venceu o GP do Brasil, disputado neste domingo (5/11), no circuito do Autódromo de Interlagos. Lando Norris, da McLaren, e Fernando Alonso, da Aston Martin, completaram, respectivamente, o pódio do GP em solo brasileiro.

O caos começou ainda no sábado quando as chuvas interromperam a definição do grid de largada. Enquanto na corrida de fato, o piloto Charles Leclerc, da Ferrari, teve problema na parte hidráulica do carro, bateu ainda na apresentação e abandonou o GP do Brasil antes mesmo de a prova começar.