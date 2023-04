Em Caraúbas, governador em exercício afirma que recuperação da RN 117 é prioridade

O governador do RN em exercício Walter Alves esteve nesta sexta-feira (14), no município de Caraúbas, em visita ao trecho da RN 117 atingido pelas chuvas que caíram no último fim de semana no estado. Durante a inspeção, Walter Alves destacou o empenho do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (SIN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para resolver a situação. “A recuperação deste trecho é prioridade e daremos a celeridade que pudermos a recomposição da 117”, afirmou.

Segundo o DER, de forma emergencial será construído um desvio paralelo ao trecho que cedeu da RN 117, a fim de que seja retomado o tráfego de veículos. A SIN aguarda autorização da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para dar prosseguimento aos trâmites de contrato emergencial para a recomposição da via.

A atípica acumulação de grande volume de água, em pouco espaço de tempo, sobrecarregou o sistema de drenagem, ocasionando erosão e resultando no seccionamento da rodovia. Segundo a Emparn foram registrados 128mm em apenas quatro horas de precipitação, na madrugada do último domingo.

Também acompanharam a visita o deputado estadual Dr. Bernardo Amorim; o prefeito de Patu, Rivelino Câmara; o vice-prefeito de Caraúbas, Paulo Brasil, além de vereadores e secretários do município de Caraúbas.

