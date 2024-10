Em ato final de campanha, Kamala classifica Trump como candidato do ‘caos’ e promete ser presidente ‘para todos os americanos’

Kamala Harris subiu ao púlpito nesta terça-feira (29) em Washington para o comício que marca o ato final de sua campanha para a Presidência dos Estados Unidos.

Em seu discurso, ela classificou seu adversário, Donald Trump, como o candidato do “caos” e da “divisão”, enquanto ela se coloca como a escolha de quem quer a união do país: “Prometo ser a presidente para todos os americanos”, disse a democrata.

A candidata democrata optou por um local na capital chamado Ellipse, logo ao Sul da Casa Branca. A escolha é carregada de simbolismo, visto que foi lá que seu adversário, Donald Trump, fez um discurso para inflamar seus apoiadores no dia 6 de janeiro de 2021, culminando na invasão do Capitólio.

Baseando-se em falsas acusações, Trump não aceitou a derrota para Joe Biden, e seus apoiadores buscavam impedir que os congressistas, reunidos na sede do Legislativo dos EUA, validassem os resultados do colégio eleitoral que confirmaram a vitória do candidato democrata.

“Esta eleição é mais do que apenas uma escolha entre dois partidos e dois candidatos diferentes”, disse Kamala, em seu discurso. “É uma escolha entre termos um país enraizado na liberdade para todos os americanos ou governado pelo caos e pela divisão.”

“Donald Trump passou uma década tentando manter o povo americano dividido e com medo um do outro. Ele é assim, mas América, estou aqui esta noite para dizer que não somos assim. Não somos assim”, discursou Harris, para a multidão.

Apesar dos episódios históricos dessa corrida, incluindo a entrada de última hora de Kamala após a desistência de Joe Biden e as duas tentativas de assassinato contra Trump, as pesquisas mostram que os candidatos continuam empatados.

À medida que a disputa se aproxima do fim, Trump e Kamala focam nos sete estados-chave onde lutarão por alguns milhares de eleitores indecisos. Esses locais serão decisivos e devem definir o resultado final da eleição.

Faltando exatamente uma semana para as eleições nos Estados Unidos, Harris e Trump tentam dar os últimos impulsos na corrida à Casa Branca, que caminha para um final dramático e incerto.

“O que parece neste momento é que está tudo indefinido”, disse à AFP John Mark Hansen, professor de Ciências Políticas da Universidade de Chicago.

Os Estados Unidos, profundamente divididos, farão história de qualquer forma: ou elegem a primeira mulher presidente ou concedem a Trump um retorno espetacular e o tornam o primeiro condenado a ocupar o Salão Oval.