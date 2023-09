Em ato de vandalismo, Forte dos Reis Magos é pichado em Natal

Tribuna do Norte

O Forte dos Reis Magos, importante patrimônio histórico e turístico de Natal, foi alvo de atos de vandalismo na madrugada desta quinta-feira, (7). A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar, que investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria das pichações ou as motivações, entretanto, de acordo com a PM, é possível perceber que a mensagem expressa uma posição contrária ao PL 2903, que trata do marco temporal das terras indígenas no Brasil.

O Forte dos Reis Magos é uma construção histórica do século XVII que desempenhou um papel crucial na defesa do território brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e servindo como atração turística e educacional. Além de ser um marco da história colonial do Brasil, o forte representa a preservação da memória cultural e histórica do país.