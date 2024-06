Elon Musk ameaça banir iPhones e Macs em suas empresas após anúncio da Apple

Elon Musk não está feliz com uma nova parceria entre a Apple e a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Em um post no X (antigo Twitter) na segunda-feira (10), o CEO da Tesla disse que baniria dispositivos da Apple em suas empresas — que incluem SpaceX e X, entre outras — se a fabricante do iPhone prosseguisse com seus planos de IA anunciados no primeiro dia do evento Worldwide Developers Conference (WWDC 2024).

Se a Apple “integrar a OpenAI no nível do sistema operacional”, Musk disse que isso constituiria “uma violação de segurança inaceitável”.

Ele acrescentou que os visitantes “terão que deixar seus dispositivos Apple na porta, onde serão armazenados em uma gaiola de Faraday”, referindo-se a um compartimento que bloqueia ondas eletromagnéticas cruciais para comunicações, incluindo sinais de celular, internet sem fio e Bluetooth.