Eliminatórias: como está a situação do Brasil ao fim do primeiro turno

CNN Brasil

O Brasil melhorou sua situação na tabela de classificação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e alcançou 13 pontos no final do primeiro turno. Nesta quinta-feira (11), a Seleção Brasileira superou o Chile, em Santiago, por 2 a 1.

O resultado colocou o país na quarta posição da tabela, mas apenas três pontos do Paraguai, primeira seleção fora da zona de classificação para a próxima Copa.

O número de vagas diretas do continente sul-americano no Mundial subiu de quatro para seis, mantendo uma vaga adicional na repescagem.

A história mostra que nenhuma seleção que somou 25 pontos ficou abaixo da sexta colocação de uma Eliminatória. Portanto, esta é a provável “nota de corte” segura para garantir uma vaga direta ao Mundial de 2026. Diante dessa informação, o Brasil já completou os nove primeiros confrontos da classificatória e encerrou o primeiro turno com 13 pontos.