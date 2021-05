Eleições Uern: Cicília Maia e Chico Dantas têm maioria dos votos para reitor e vice

Após longa espera, saiu o resultado as eleições para reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Com 63,45% dos votos válidos, foi eleita na consulta pública para reitora Cicília Maia, professora, doutora em Ciências da Computação e atual chefe de gabinete da reitoria.

Com 62,16% dos 3.952 votos, foi eleito como vice-reitor o professor do curso de Ciência da Computação, do Campus da Uern em Natal e atual diretor do Campus Natal, Chico Dantas. Os dois foram eleitos nos três segmentos da universidade: discentes, docentes e técnicos.

O Conselho Universitário (CONSUNI) deverá agora homologar o resultado para composição da lista tríplice a ser apresentada à governadora Fátima Bezerra, que deverá efetuar a nomeação dos próximos gestores. A posse dos novos eleitos deverá acontecer no dia 28 de setembro durante a Assembleia Universitária.