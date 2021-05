Eleições para reitoria e vice-reitoria da UERN acontecem no dia 10 de maio

A votação para reitor(a) e vice-reitor(a) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), acontece na próxima segunda-feira, 10 de maio, através da plataforma SIG-Eleições. A nova data foi definida em reunião com o Conselho Universitário (CONSUNI) na sexta-feira, 30.

Em consenso, os(as) candidatos(as) e suas coordenações de campanhas já haviam concordado com a proposta apresentada pela Diretoria de Informatização (DINF), setor responsável, para o cadastro remanescente dos docentes, técnicos e técnicas e estudantes aptos a votarem.

O diretor da DINF, professor André Pedro, explicou, na reunião do dia 27, que a proposta foi elaborada de forma conjunta entre a UERN e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e prevê que o usuário possa efetuar sua confirmação de cadastro automaticamente utilizando um hash. Ele deve informar o login (os nove primeiros dígitos do CPF) e solicitar a recuperação de senha, que se dará através do e-mail.

O CONSUNI não aprovou um novo prazo de campanha, pois considerou que apenas as etapas seguintes depois da aprovação do dia 30, passariam a ter novas datas. Desse modo, o período eleitoral foi encerrado no dia 13 de abril. O cadastro da comunidade acadêmica permanece aberto e pode ser feito pelo link https://sigaa.uern.br.

Após a votação do dia 10 de maio, de 8h às 22h, haverá a publicação do resultado no Jornal Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Jouern) do dia 11. O prazo para impugnação se estende de 12 a 14. No dia 17, a Comissão Eleitoral julga os eventuais pedidos de impugnação e publica o resultado deles.

De 18 a 20 é o prazo para recursos junto ao CONSUNI. O colegiado julga e publica o resultado dos recursos no dia 25/05 e volta a se reunir no dia 28 de maio para apresentação, pela Comissão Eleitoral, do resultado das eleições, e, se for necessário, a complementação da lista tríplice para reitor(a) e vice-reitor(a). No mesmo dia, o Jouern trará o resultado definitivo.

A entrega da lista tríplice para a escolha do(a) reitor(a) e vice-reitor(a) da UERN à governadora Fátima Bezerra deve acontecer no dia 10 de junho.

Para redefinição de senha, interessados devem acessar: https://sigadmin.uern.br/admin/public/recuperar_senha.jsf