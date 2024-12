Eleições na Câmara e no Senado estão encaminhadas; veja lista de partidos que já anunciaram apoio a Motta e Alcolumbre

A Câmara e o Senado elegem novos presidente só em fevereiro de 2025, mas a maioria dos partidos já formalizou apoio aos dois principais candidatos que se colocaram na disputa até aqui: Hugo Motta (Republicanos-PB), na Câmara; e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Senado.

Nas últimas semanas, Motta deu o maior passo para se tornar o candidato de consenso na Câmara ao receber o endosso de União Brasil e PSD, dois partidos que abriram mão da candidatura própria para apoiar o paraibano em troca de espaços importantes na Casa.

O PSOL, sigla que tem 13 deputados, lançou nesta semana a candidatura do deputado Pastor Henrique Vieira (RJ), mas não deve contar com a adesão de outras legendas.

Nesta reportagem, o g1 lista os partidos – e o tamanho das bancadas – que já declararam apoio aos dois favoritos nas eleições internas.

Hugo Motta

Por Luiz Felipe Barbiéri, Kevin Lima, Sara Resende, g1 e TV Globo — Brasília

30/11/2024 12h15 Atualizado há 2 horas

Hugo Motta e David Alcolumbre — Foto: Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo; Edilson Rodrigues/Agência Senado

Deputado Hugo Motta (Republicanos – PB) — Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Já formalizaram apoio ao candidato paraibano partidos que representam 488 deputados:

PL (93)

PT (68)

União Brasil (59)

PP (50)

Republicanos (44)

MDB (44)

PSD (44)

PDT (18)

PSB (14)

Podemos (14)

PSDB (12)

PCdoB (7)

PV (5)

PRD (5)

Solidariedade (5)

Cidadania (5)

Rede (1)

Ainda não anunciaram apoio formal:

Avante (7)

Novo (4)

Sem partido (1)

Davi Alcolumbre

Senador Davi Alcolumbre deve voltar à Presidência do Senado em 2025 — Foto: Reprodução/Agência Senado

O candidato do Amapá à presidência do Senado conta com o apoio declarado de partidos que, juntos, têm 63 senadores:

PSD (15 senadores)

PL (14)

PT (9)

União Brasil (7)

PP (7)

PSB (4)

Republicanos (4)

PDT (3)

Não formalizaram apoio até o momento:

MDB (10)

PSDB (1)

Novo (1)

A bancada do Podemos, que tem 6 senadores, está dividida: quatro integrantes declararam apoio a Davi Alcolumbre. Outros dois não anunciaram apoio ao candidato do União Brasil e ensaiam candidaturas próprias.