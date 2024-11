Eleições da OAB/RN serão realizadas nesta segunda-feira (25), das 9h às 17h, em formato online

Pela primeira vez, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) realizará eleições de forma exclusivamente online. O pleito acontecerá nesta segunda-feira (25), entre 9h e 17h, para definir a direção da Seccional Potiguar e das Subseções para o triênio 2025/2027. Advogados e advogadas inscritos poderão votar por computador, celular ou tablet.

De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, Flávio Henrique de Medeiros, a organização está preparada para garantir o bom andamento do processo. “Estamos atentos para solucionar prontamente qualquer eventualidade durante a votação. Confiamos que o cronograma será cumprido rigorosamente, garantindo uma eleição fluida e organizada. É fundamental que os eleitores participem dentro do horário estipulado e sigam as orientações da Comissão e dos normativos eleitorais”, destacou.

A eleição definirá a chapa que conduzirá a entidade pelos próximos três anos, composta por 45 conselheiros titulares, incluindo os cargos de presidência, vice-presidência, secretária-geral, secretária-geral adjunta e tesoureiro, além de 45 suplentes. Também serão escolhidos três conselheiros federais titulares e suplentes, além da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do RN (CAARN) e seus suplentes. Nas Subseções, os advogados votarão nas chapas para diretorias e conselhos subseccionais.

Guia rápido para as Eleições OAB/RN 2024:

1. Horário: A votação ocorrerá das 9h às 17h, exclusivamente pelo site https://www.eleicaooabrn2024.org.br/;

2. Quem pode votar: Advogados e advogadas com inscrição regular estão aptos a participar;

3. Voto facultativo: Para profissionais com mais de 70 anos, o voto é opcional;

4. Licenciados: Advogados licenciados não integram o colégio eleitoral;

5. Cadastro desatualizado: Quem não atualizou o cadastro poderá votar utilizando o certificado digital;

6. Ponto de apoio: Na Seccional e Subseções, haverá suporte presencial para aqueles que enfrentarem dificuldades com o sistema online;

7. Suspensão do atendimento: O atendimento ao público será suspenso na Seccional e Subseções durante o dia da eleição;

8. O que será definido: As eleições escolherão a diretoria do Conselho Seccional, conselheiros federais, seccionais, suplentes e a diretoria da CAARN;

9. Subseções: Onde houver Subseções, também serão eleitos os conselhos e diretorias subseccionais.