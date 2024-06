Eleições 2024: PT de Mossoró debate rumos do partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Mossoró, realiza neste sábado, 15, plenária que deve definir quais os rumos que a sigla seguirá nas eleições de outubro próximo.

O nome sugerido pela Federação Brasil da Esperança é o da deputada estadual Isolda Dantas, que foi candidata em 2020. Para as eleições 2024, a parlamentar parace indecisa com relação à candidatura. Apesar de dizer em alguns momentos que coloca o nome à disposição, as atividades de Isolda em Mossoró não condiz com as de uma pré -candidata ao Executivo.

Isolda é a atual presidente do PT no município e disse que o momento é de debater sobre o posicionamento do partido na Terra de Santa Luzia.

“Esse será um debate que faremos no sábado. Quem conhece nosso Partido sabe que nossas decisões são frutos de muitos diálogos internos. O PT tem instâncias partidárias e a decisão nunca é de uma pessoa só, é sempre resultado de um bom debate. Vamos ao debate!”

O encontro acontecerá no Hotel Villa Oeste a partir das 9h com os filiados e filiadas do Partido.

Com informações do Blog Bruno Barreto