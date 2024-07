Eleições 2024: conheça o perfil do eleitorado do RN

Nas eleições municipais deste ano, o eleitorado do Rio Grande do Norte soma 2.649.282 pessoas aptas a ir às urnas no dia 6 de outubro. O crescimento em relação ao eleitorado das últimas eleições municipais, de 2020, foi de 8,2%, ou seja, 202.104 eleitoras e eleitores a mais. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram divulgadas no último dia 18 de julho.

Gênero e nome social

De acordo com as informações do TSE, as mulheres continuam sendo maioria, correspondendo a 53% do eleitorado potiguar. Esse foi o mesmo percentual das Eleições de 2020.

Mais pessoas escolheram usar o nome social no título de eleitor. São 843 nas Eleições 2024. Quase quatro vezes mais que em 2020, quando 222 pessoas fizeram essa opção.

Idade

Os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, são 46.613, ou 1,76% do eleitorado potiguar apto a votar nas Eleições 2024. Houve aumento desse grupo em relação às últimas eleições municipais,

Em 2020, os eleitores de 16 e 17 anos no RN eram 27.348 – 1,1% do total do eleitorado.

Pessoas com deficiência

Essa é uma informação autodeclarada, ou seja, o cadastro eleitoral só indica se uma pessoa tem algum tipo de deficiência quando ela própria informa essa condição ao buscar atendimento da Justiça Eleitoral.

35.405 eleitores declararam em 2024 que têm algum tipo de deficiência. Em 2020, eram 30.689 pessoas com deficiência.

Em 2024, 38,03% (15.018) declarou ter deficiências que não estavam listadas; 24,87% (9.822) declarou ter deficiência de locomoção; 17,24% (6.808 ) deficiência visual; 12,2% (4.817) deficiência auditiva; e 7,67% (3.030) têm dificuldade para o exercício do voto.

Distribuição geográfica

A cidade com maior número de pessoas aptas a votar é a capital, Natal: 575.629. A segunda é Mossoró, com 184.656, seguida de Parnamirim, com 142.264.

Já os três menores eleitorados são Viçosa (2.010), Ipueira (2.264) e Santana do Seridó (2.676).