Eleições 2024: Agripino se reúne com Carlos Eduardo, Paulinho Freire e Wober Júnior

O presidente do União Brasil no RN, o ex-senador José Agripino Maia, se reuniu, nesta segunda-feira (11), com o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PSD), o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) e ex-deputado Wober Júnior (Cidadania) para discutir os detalhes de um provável acordo para o pleito do próximo ano. O encontro foi divulgado nas redes sociais de José Agripino Maia, na legenda da postagem, ele foi econômico e escreveu apenas o seguinte: “Conversando”. Foi a primeira agenda política do ex-senador após ter retornado na semana passada a Natal, após ter ficado um mês em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para tratar o rompimento de um tendão na perna direita.