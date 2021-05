Eleição para reitor(a) e vice-reitor(a) da Uern será realizada nesta segunda-feira (10)

Nesta segunda-feira (10), a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) escolherá os próximos gestores para o quadriênio 2021/2025. Será a primeira vez que a consulta para reitor(a) e vice-reitor(a) ocorrerá de forma online.

A votação será realizada pelo SIG-Eleição, das 8h às 22h, através desse link: https://sigaa.uern.br/sigeleicao/. Todos os 11.314 eleitores aptos – entre estudantes da graduação e pós-graduação, professores e técnicos administrativos – estão cadastrados no sistema e têm assegurado o direito ao voto. Seis candidatos (as) estão na disputa, sendo três para o cargo de reitor(a) e três para o cargo de vice-reitor(a).

O resultado da eleição será conhecido pouco tempo após a finalização do pleito. Caberá ao Conselho Universitário (Consuni) homologar o resultado e compor a lista tríplice que será entregue à governadora Fátima Bezerra, chanceler da Uern. Como ocorreu em outros anos, a cerimônia de posse deve ser realizada em setembro, na tradicional Assembleia Universitária.

Disputam o cargo de reitor(a):

Prof. Dr. Adalberto Veronese da Costa

Profa. Dra. Cicília Raquel Maia Leite

Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva

Disputam o cargo de vice-reitor(a):

Prof. Dr. Francisco Dantas de Medeiros Neto

Profa. Ma. Kelânia Freire Martins Mesquita

Profa. Dra. Maria José da Conceição Souza Vidal

Como votar?

Para ter acesso ao SIG-Eleição, o eleitor que já validou sua senha deve acessar a plataforma no link https://sigaa.uern.br/sigeleicao/, inserir login e senha e já terá acesso à eleição a qual está apto. Clicando no link da eleição ele será direcionado a urna virtual.

Já os usuários que ainda não validaram a senha devem acessar o link https://sigadmin.uern.br/admin/public/recuperar_senha.jsf, informar o login (CPF, apenas números) e o e-mail cadastrado no sistema. Um e-mail automático será enviado com o link para a redefinição. O usuário deve então criar uma nova senha, confirmar e já poderá ter acesso à urna virtual através de login no Sig-Eleição (https://sigaa.uern.br/sigeleicao/). Esse processo estará disponível até as 22h do dia 10 de maio, quando se encerra a votação.

Durante todo o período da votação, uma equipe da Dinf também estará de plantão através do Google Chat para tirar dúvidas sobre a votação. O usuário deve estar logado no e-mail institucional (@uern.br ou @alu.uern.br) e iniciar uma conversa com [email protected] O suporte estará disponível das 8h às 22h.

Fonte: Assecom/UERN.