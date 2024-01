Eleição com 50 jornalistas aponta Filipe Luís como 3º maior lateral da história do Flamengo

Globo Esporte

“O Flamengo tradicionalmente tem laterais históricos”. A frase, dita por Filipe Luís no dia de sua despedida dos gramados, na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá no Maracanã há um mês, fez o ge levantar um debate: estaria o agora ex-lateral, que se aposentou como um ídolo e com 10 títulos conquistados no clube, entre os maiores jogadores da história rubro-negra na posição?

Para responder essa pergunta, nas últimas semanas o ge pediu a 50 jornalistas que cobrem ou já cobriram o Flamengo, ou que conhecem a história do clube, para cada um eleger o seu Top 10 dos maiores laterais rubro-negros, independentemente de esquerdos ou direitos, em ordem. O critério era livre: alguns deram valor aos números de jogos e quantidade de títulos; outros, à importância histórica em cada época; e houve também quem priorizasse a memória afetiva do que cada um viu.

O primeiro colocado recebia 10 pontos. O segundo, nove. O terceiro, oito. E assim sucessivamente até o 10º lugar, que somava só um ponto. E o resultado final não só colocou Filipe Luís no Top 10, como também reservou a ele um lugar no pódio, só atrás da dupla hors-concours dos anos 80 formada por Junior e Leandro (que por sinal travaram um duelo equilibradíssimo na liderança do ranking).

Top 10 dos maiores laterais do Flamengo — Foto: Info Esporte

Léo Moura (2005-2015), Jorginho (1984-1989), Athirson (1996-2004), Paulo Henrique (1960-1972), Leonardo (1987-2002), Rafinha (2019-2020) e Toninho Baiano (1976-1980), nessa ordem, completaram o Top 10. Ao todo, 22 jogadores diferentes foram lembrados. Fora dos 10 primeiros, o mais votado foi Juan, lateral-esquerdo contemporâneo de Léo Moura que defendeu o clube entre 2006 e 2010.