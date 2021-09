ELA É DE DEUS: XUXA FALA SOBRE SUPOSTO PACTO, E NEGA RELAÇÃO COM O ‘’COISA RUIM’’

Em entrevista dada para o fotógrafo Bruno Rangel, e o diretor criativo Marcelo Feitosa, através do canal deles no YouTube nesta sexta (17), o ‘’Seja Seu’’, a apresentadora XUXA MENEGHEL falou sobre o ‘’suposto pacto’’ que fez o ‘’maligno’’ para conseguir fama, prestígio, e ficar milionária. O boato ronda a vida, e a carreira da rainha dos baixinhos desde os tempos do ‘’Xou da Xuxa’’, programa que a consagrou no início dos anos 90.

“Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Senão eu não teria o que eu tenho’’. Declarou….

Realmente seria impossível alguém acreditar que essa calúnia fosse verdade, nunca ninguém conseguiu provar nada, e ‘’quem tem boca… fala o que quer’’. Uma mulher que sempre levou mensagens de paz, amor, afeto, esperança jamais se envolveria em obras do demônio, dizer é uma coisa, provar é outra! ELA É DE DEUS!

“Se desse para eu ser lembrada como uma pessoa que acreditou sempre nos sonhos. Que sempre acreditou mais nos bichos do que nas pessoas, porque elas me enganavam. Que mesmo não cantando, eu consegui levar minha mensagem para tanta gente. Complementou…

Em 2022, a loira mais amada do Brasil, está com vários projetos em andamento, e promete surpresas par os fãs que estão com saudade dela na TV. ‘’Faz um X no seu coração!’