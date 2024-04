Educação do RN promove diálogo sobre Transtorno do Espectro Autista

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a educação inclusiva, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer promove o III Ciclo Formativo em Transtorno do Espectro Autista. Este evento educacional é uma oportunidade para que o público possa refletir acerca dos desafios enfrentados por pessoas com autismo e suas potencialidades.

O evento, realizado na tarde de ontem (2), contou com uma Roda de Conversa abordando a temática “Uma pessoa com autismo em minha vida”, promovendo o compartilhamento de experiências. A ação que terá continuidade com a realização de podcast e live, tem como objetivo principal contribuir para o aprimoramento de práticas inclusivas.

A iniciativa da Subcoordenadoria de Educação Especial evidencia a importância de promover espaços de aprendizado e sensibilização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o aumento da visibilidade e do entendimento sobre o TEA, é possível assegurar que cada vez mais pessoas com autismo sejam compreendidas, respeitadas e incluídas na sociedade.

“Hoje, estamos engajados na ação global de conscientização sobre o autismo, um esforço que se alinha com a política mundial de educação inclusiva. Neste contexto, a roda de conversa ‘Uma Pessoa Com Autismo na Minha Vida’ desempenha um papel fundamental. Seu objetivo é reconhecer e respeitar a presença da pessoa com autismo nos diversos segmentos da sociedade, seja na escola, no trabalho, entre vizinhos ou no exercício profissional. Queremos que as relações entre os servidores desta secretaria e a comunidade escolar sejam enriquecidas com uma melhor compreensão sobre o autismo”, frisou a professora Maria do Carmo, subcoordenadora de Educação Especial, durante o evento.

Além de fortalecer a rede de apoio às pessoas com autismo, o evento também visa capacitar profissionais da educação para que possam oferecer um ambiente mais inclusivo. A formação continuada em temas como o TEA é essencial para que a educação seja, de fato, um direito de todos.

É fundamental reconhecermos que, na jornada da inclusão e da acessibilidade, ainda temos muito a aprender e a avançar. Contudo, também é essencial celebrarmos nossas vitórias e conquistas nesse caminho. É por isso que este evento é tão significativo. Conhecer as experiências dessas pessoas nos ajuda a compreender melhor os símbolos que representam suas lutas e vitórias”, declarou a professora Cleonice Kozerski, secretária adjunta de Educação do RN.

A realização do III Ciclo Formativo em Transtorno do Espectro Autista é uma ação significativa em direção a uma escola mais inclusiva, que acolhe, reconhece, respeita e valoriza as diferenças. Através de iniciativas como esta, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer demonstra seu comprometimento com uma educação que acolhe e propicia o desenvolvimento e aprendizagem de todos os estudantes, respeitando e considerando suas singularidades.