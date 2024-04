Educação do RN investe R$ 66 milhões na compra e equipamentos para as escolas estaduais

Na busca por proporcionar um ambiente de aprendizado mais moderno e confortável para alunos e professores, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer realiza investimento superior a R$ 66 milhões na aquisição de uma variedade de equipamentos essenciais para as escolas da rede estadual de educação.

A compra abrange uma ampla lista de itens, desde computadores até mobiliário básico para salas de aula e áreas comuns. Entre os destaques estão computadores de última geração, geladeiras, bebedouros, freezers, pratos, balcões, mesas e cadeiras.

Para a Secretária de Educação do RN, essa iniciativa reflete o compromisso do Estado com a qualidade da educação pública. “Investir em equipamentos adequados é fundamental para proporcionar uma experiência educacional de excelência. Essa é uma parte importante de um esforço contínuo para modernizar nossas escolas e garantir que estudantes e professores tenham os recursos necessários para alcançar seu pleno potencial”, destaca a professora Socorro Batista.

A chegada de novos computadores às escolas representa um avanço significativo no acesso à tecnologia educacional. Esses recursos possibilitam não apenas o acesso à informação, mas também o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para os alunos enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo.

Além disso, a instalação de geladeiras, bebedouros e freezers contribui para o acesso adequado de água potável e permitindo o armazenamento de alimentos frescos e saudáveis.

A aquisição de mobiliário como mesas, cadeiras e poltronas não apenas renova o ambiente escolar, mas também promove o conforto e a ergonomia tanto para alunos quanto para professores, criando condições mais propícias para o ensino e a aprendizagem.

Com essa iniciativa, a Secretaria de Educação reafirma seu compromisso em oferecer uma educação de qualidade, que esteja alinhada com as necessidades e demandas presentes no cotidiano escolar, preparando os alunos para os desafios do mundo contemporâneo.

*Merenda Escolar equipada*

Parte deste investimento, cerca de R$ 12 milhões, está sendo direcionado para a aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, destinados a equipar não apenas as unidades escolares já existentes, mas também os novos Institutos de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

Esse montante será distribuído para mais de 580 escolas da rede estadual. Com essa aquisição, espera-se não apenas melhorar as condições de preparo e distribuição das refeições escolares, mas também garantir uma maior qualidade e segurança alimentar para os estudantes.

Os novos equipamentos e utensílios de cozinha representam um avanço significativo na infraestrutura das escolas, proporcionando condições adequadas para o preparo e conservação dos alimentos.