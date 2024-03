Educação do RN envia os nomes de 95 mil de estudantes ao programa Pé-de-Meia

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) enviou ao Ministério da Educação (MEC), a relação dos estudantes do Ensino Médio matriculados na rede estadual de educação e que poderão ser beneficiados pelo programa Pé-de-Meia. Inicialmente, 95.727 estudantes tiveram seus nomes submetidos ao ministério.

Através de incentivos anuais que podem chegar a R$ 3 mil por estudante e um total de até R$ 9.200 ao longo do ensino médio, o programa tem como objetivo mitigar os efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de retenção, abandono e evasão escolar, além de promover a inclusão social e estimular a mobilidade social.

“O programa Pé-de-Meia representa mais um passo importante no fortalecimento da educação pública potiguar. Estamos comprometidos em garantir o acesso e a permanência dos estudantes no ensino médio, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo com a aprendizagem da nossa juventude”, frisa Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

Para participar do Pé-de-Meia, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No início, a prioridade será dada aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

“Enviamos os nomes de todos os estudantes de ensino médio matriculados na rede estadual de educação. O Ministério da Educação fará a triagem, de acordo com os critérios do programa, para selecionar os estudantes beneficiados. Nosso esforço garantiu que o RN fosse o 1º estado a realizar esse envio, dando celeridade ao processo”, explicou Firmino Neto, coordenador do Grupo de Processamento de Dados da SEEC.

Os estudantes que se matricularem a partir do envio inicial dos dados, terão seus nomes enviados ao MEC em posterior momento e, estando apto, participarão do Pé-de-Meia.

Para esclarecer dúvidas sobre o Programa Pé-de-Meia, a SEEC realizou uma live no Youtube aberta para todas as redes de ensino. Além de informações gerais do programa, foram esclarecidas dúvidas da audiência. O vídeo da transmissão está disponível no canal oficial da SEEC na plataforma de vídeos Youtube.

Com essa iniciativa, os governos Federal e do RN buscam não só investir na educação dos jovens brasileiros, mas também garantir que eles tenham condições de concluir o ensino médio.