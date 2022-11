Eduardo Bolsonaro aparece no estádio durante jogo do Brasil contra a Suíça

28/11/2022 | 16:52

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no estádio no Catar no jogo do Brasil contra a Suíça nesta segunda (28) — Foto: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), estava no estádio onde jogaram Brasil x Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar.

O deputado foi filmado pelas câmeras da transmissão oficial da Fifa no momento em que posava para fotos no intervalo da partida. Ele estava com outras pessoas e a mulher, Heloísa Bolsonaro.

Mais cedo, Heloísa fez uma postagem em sua conta do Instagram com a camisa preta da seleção brasileira. Eduardo Bolsonaro não informou nas suas redes sociais que estaria no Catar. Internautas criticaram a viagem do casal ao Catar em publicações do deputado e da mulher no Instagram.

Fonte 98FM Natal