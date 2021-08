Edith Stein, o dom da vida contra a intolerância

“Mártir, mulher de coerência, mulher que busca a Deus com honestidade, com amor e mulher mártir de seu povo judeu e cristão”. Foi assim que o Papa Francisco definiu Santa Teresa Benedita da Cruz, que a Igreja celebra hoje. Uma figura que ainda hoje ilumina o caminho, especialmente para a Europa, da qual ela é co-padroeira. A filósofa Bello: “Uma mulher corajosa que pode dizer muito ao mundo de hoje”.

Benedetta Capelli – Vatican News

Uma filha amada pela Igreja que reconheceu seu testemunho de fé e amor, o seu ser ‘luz na noite escura’, como Bento XVI definiu Edith Stein. Nascida na Silésia alemã em 1881 em uma família judaica, ela se tornou filósofa e depois se converteu ao catolicismo, pois foi fulgurada pela vida de Santa Teresa de Ávila, sem nunca negar suas origens judaicas.

Ela se tornou religiosa carmelita com o nome de Teresa Benedita da Cruz e durante os anos da perseguição nazista foi transferida para a Holanda. Mas foi ali, no Carmelo de Echt, que ela escreveu seu desejo de se oferecer “como sacrifício de expiação pela verdadeira paz e a derrota do reino do anticristo”. Dois anos após a invasão nazista da Holanda em 1940, ela foi levada com outros 244 judeus católicos a Auschwitz, como ato de represália contra o episcopado holandês, que se opôs publicamente às perseguições. Ela morreu no campo de extermínio junto com sua irmã Rosa, que também havia se convertido ao catolicismo.

O amor cura a dor

São João Paulo II a canonizou em 11 de outubro de 1998, destacando sua “viagem na escola da Cruz” e mostrando como o amor faz frutificar até mesmo na dor. No ano seguinte ele a elevou a co-padroeira da Europa junto com Santa Catarina de Siena e Santa Brígida da Suécia. A editora italiana Città Nuova apresentou recentemente a série ‘Obras completas de Edith Stein’. A professora Angela Ales Bello, docente emérita de História da Filosofia Contemporânea na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e presidente da Associação Italiana Edith Stein, foi quem realizou a edição. Ela destaca as semelhanças entre o momento histórico atual, marcado pela pandemia, e o vivido por Santa Teresa Benedita da Cruz, que por sua vez foi condicionado pela febre espanhola.

O que a história e o pensamento de Edith Stein pode dizer hoje, em meio a uma emergência pandêmica? Qual é a sua mensagem?

Eu diria que a mensagem é de vários tipos. Em primeiro lugar, é uma questão de agir na história e, portanto, de sermos capazes de nos tornarmos, dentro de nossa própria esfera de ação, verdadeiros protagonistas de uma ação voltada para o bem, não apenas nosso, é claro, mas para o bem dos outros. E aqui o conceito de “comunidade” que Stein propõe é extremamente importante, uma comunidade que significa solidariedade e assunção de responsabilidade mútua. É, portanto, uma mensagem de caráter moral baseada em uma dimensão fundamentalmente religiosa, judaico-cristã.

O Papa Francisco destacou suas escolhas corajosas, tanto em sua conversão a Cristo, quanto no dom de sua vida contra todas as formas de intolerância e perversão ideológica. Há segundo a senhora aspectos desta figura que são menos conhecidos ainda hoje?

Certamente ela é uma figura completa e complexa. Complexa significa que é difícil captar todas as nuances de sua personalidade. Meu longo estudo dos escritos de Stein me permitiu ficar um pouco em sintonia, pelo menos acho que sim, com uma pessoa que foi corajosa até o fundo, e isto também é demonstrado por sua participação na Primeira Guerra Mundial como enfermeira da Cruz Vermelha em sua juventude, contra os conselhos de sua família, porque o trabalho era naturalmente muito arriscado. Ela se viu em um hospital onde também havia pacientes com tifo e, portanto, em uma situação muito difícil. Mas não apenas este elemento mostra sua coragem, mas também a forma como ela enfrentou a sua conversão religiosa em relação à sua família que, naturalmente, não poderia aceitar esta mudança para uma visão diferente da do judaísmo. E novamente no momento da perseguição, ela é de fato um extraordinário exemplo de centralidade sobre si mesma, de serenidade interior que vem da consciência da fé para enfrentar qualquer situação negativa. De 5 a 9 de agosto ela foi transferida para Auschwitz junto com sua irmã que a havia seguido para o Carmelo de Echt, na Holanda. De acordo com o testemunho de alguns dos sobreviventes, ela estava especialmente empenhada em cuidar das crianças que muitas vezes haviam sido abandonadas por suas mães, que não podiam mais cuidar delas por causa da angústia e do drama da situação. Ela é, portanto, um exemplo verdadeiramente extraordinário de força moral para nós. Em seus escritos, ela fala da força espiritual que pode contrastar todas as situações negativas da vida, mesmo quando falta o que ela chama de força vital. Jesus nos mostrou a força moral em sua paixão e morte, então Stein realmente o imitou e acredito que este foi também um elemento importante na determinação de sua santidade.

Que imagem de Edith Stein fornece a série que a senhora está realizando?

Antes de tudo, de uma pensadora, não devemos esquecer todas as suas pesquisas filosóficas. Ela tinha uma capacidade teórica e de intuir imediatamente os elementos fundamentais diante de uma situação problemática e extraordinária. A sua inteligência era grande no sentido de compreensão. Sua reflexão foi fundamentalmente centrada no ser humano, mas depois do ser humano em sua singularidade ela passou a outros: daí o grande tema da intersubjetividade, da interpessoalidade. O ensino de Stein sobre o processo educacional é extremamente importante e é fundamental não apenas para os jovens, aos quais ela naturalmente presta grande atenção nas escolas e famílias, mas também para uma educação que poderíamos definir como permanente, recíproca e vitalícia. Suas obras são verdadeiramente um sinal extraordinário de sua excepcional atividade intelectual; ela é uma das maiores filósofas de todos os tempos. Stein é, em minha opinião, um farol e é ladeada por outras pensadoras que mostram que as mulheres têm uma extraordinária capacidade teórica. Stein, lecionando na escola secundária por muitos anos, disse que seus alunos tinham grandes capacidades metafísicas, para compreender precisamente a essência dos fenômenos fundamentais da relação entre o ser humano e Deus, o ser humano e o mundo.