Edital seleciona fornecedores para oferta de curso de formação de pilotos na Ufersa

Um edital lançado nesta quinta-feira, dia 14 de março, estabelece as regras e orientações para entidades interessadas em abrir um Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) Satélite ou sede na cidade de Mossoró (RN). O envio das propostas poderá ser feito no dia 10 de abril de 2024, por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

Acesse o edital completo para mais informações

O valor a ser investido pela Ufersa é de R$ 2.970.000,00 (Dois milhões, novecentos e setenta mil reais).

Asas para Todos

A oferta de um curso gratuito de formação de pilotos na Ufersa faz parte do projeto Pilotos do Semiárido, uma das ações previstas pelo programa Asas para Todos, lançado em 2023 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O projeto é coordenado pelo professor Rômulo Pierre Batista dos Reis, do Centro de Engenharias do campus de Mossoró. De acordo com ele, a formação na Ufersa será oferecida em 36 meses e serão abertas 20 vagas para a primeira turma. Ainda não há data prevista para a seleção dos participantes. Os interessados devem aguardar o lançamento do edital no portal ufersa.edu.br