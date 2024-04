Edital de concurso da Ufersa deve ser publicado em maio, anuncia reitora

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) lançará, em maio, edital de concurso público com vagas para técnicos-administrativos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (30), pela reitora da instituição de ensino, Profª. Drª. Ludimilla de Oliveira. Serão ofertadas 11 vagas, sendo 6 para nível médio e 5 para nível superior.

Ludimilla fez o anúncio ao lado da Profª. Drª. Monique Lessa, presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS) da Ufersa. De acordo com Monique, o edital deve ser publicado já no dia 6 de maio. O certame será executado pelo Núcleo Permanente de Concursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Comperve/UFRN).