Editais de incentivo à produção cultural somarão mais de R$ 500 mil

O Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), investirá mais de meio milhão de reais (R$ 507,8 mil) em editais voltados para o setor cultural 2022. O lançamento acontecerá na quarta-feira, 16, em sessão especial para convidados com exibição de curtas metragem, em parceria no Cinépolis do Partage Norte Shopping, a partir das 10 horas.

O primeiro edital a ser divulgado será a edição do Poti-Cultural, nas categorias Fomento Audiovisual e Pluralidade das Artes, somando R$ 237.880,00. Este projeto surgiu em 2020 com o objetivo de estimular a produção artística em plena pandemia, mas ao longo do tempo foi transformado em uma das principais ferramentas de fomento e valorização da cultura do Rio Grande do Norte, pois recebe propostas de todo o estado. Em dois anos, teve um alcance de quase 4 mil pessoas.

Outro importante projeto desenvolvido pelo Sesc RN, a Galeria de Exposições, volta com R$ 140.450,00 garantidos para subsidiar os trabalhos expostos, bem como a contratação de mediadores, intervenção urbana e elaboração de um acervo fotográfico digital. Estão previstas três exposições nesta temporada.

As ações do Sistema Fecomércio em cultura continuam, com previsão do retorno de iniciativas na capital e interior do estado. Manutenção do muro do Sesc Cidade Alta, o Bibliosesc e a Aldeia Sesc Seridó irão ocorrer ao longo do ano, com investimento total de todos os projetos da ordem de R$ 507.830,00.

Os filmes que serão exibidos no dia 16 de março, em parceria com Cinépolis do Partage Norte Shopping, são trabalhos selecionados pelo Poti-Cultural 2021. Os curtas são criações de roteiristas de Natal, Caicó, Mossoró e Parnamirim, que serão exibidos em festivais em pelo mundo no decorrer do ano. São eles: “Saudades”, de Marília Gurgel; “Warao: Tecendo Diálogos de Igualdade”, de Fábio Oliveira; “Dona Dadi, A Calungueira do Sertão”, da Trapiá Filmes; “Eu, Youtuber”, de Rodrigo Sena e Manoel Batista; “Lia Ficou Sozinha em Casa”, de Paula Pardillos; e “A Pizza”, de Fabio DeSilva.