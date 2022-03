Edição deste ano do MCJ deve ser lançado no mês de abril

Em fevereiro, o prefeito Allyson Bezerra, durante cumprimento de agenda em Natal, informou que a Prefeitura de Mossoró realizará o Mossoró Cidade Junina (MCJ), neste ano. Nesta sexta-feira, 25, Allyson Bezerra voltou a falar sobre a realização do evento e afirmou que a programação do MCJ será lançada ainda na primeira quinzena de abril.

A informação foi concedida ao jornalista Saulo vale, durante uma solenidade que ocorreu no Palácio da Resistência. O Mossoró Cidade Junina é o principal evento promovido pela gestão pública da cidade, que ocorre desde o ano de 2001. É importante lembrar que, por dois anos consecutivos, o evento não pode ser realizado em decorrência da pandemia.

“O planejamento do MCJ está andando. Nós vamos anunciar, na próxima semana, uma data para o lançamento, que deve acontecer nas primeiras semanas de abril. Nesse lançamento, nós já vamos divulgar algumas atrações confirmadas, lançar a logomarca do evento, e já divulgar uma prévia da programação”, informou o chefe do Executivo.

De acordo com as informações concedidas pelo prefeito, nos próximos 15 dias começarão a ser lançados os editais para a licitação de estruturas, credenciamento dos artistas locais, bem como o credenciamento para patrocinadores do evento. “Estaremos executando essas ações nos próximos dias”, ressalta.

O Mossoró Cidade Junina é o evento mais esperado pelos mossoroenses, responsável por movimentar a economia e o turismo local. É durante o MCJ que Mossoró recebe o maior número de visitantes, que os artesãos e trabalhadores autônomos conseguem lucrar, devido às festas, e é pelo evento que o nome de Mossoró é difundido para outras cidades e estados do país. Por isso, é fundamental a continuidade e ampliação do evento.