Ebserh lança concurso para RN, PB e CE

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou, na última segunda-feira (2), três editais normativos do concurso público nº 1/2023, com vagas para os 41 hospitais universitários federais vinculados à rede, além da sede da instituição, em Brasília. Para a microrregião 2, onde estão localizados hospitais do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, serão ofertadas 23 vagas.

Com abrangência nacional, o concurso disponibilizará as inscrições para seis microrregiões, das 10h, do dia 4, às 23h, do dia 30 de outubro, em que o candidato poderá optar por uma determinada unidade hospitalar. As provas ocorrerão em um só dia em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh. A data provável é 17 de dezembro deste ano.

Os editais com previsão total de 695 vagas, sendo 554 vagas para a área médica; 106 vagas para a área assistencial; e 35 vagas para o setor administrativo. Além das vagas previstas, o concurso tem por finalidade específica a formação de amplo cadastro reservado para diversas cargas e especialidades.

A banca organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e a vigilância será de um ano, prorrogável por igual período.

Por meio de uma articulação com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi estabelecida a reserva de 10% das vagas oferecidas aos candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), totalizando 70 vagas, enquanto a legislação prevê 5%. Ou seja, a Ebserh oferecerá o dobro de vagas previstas por lei. Além disso, será cumprida a reserva de 20% das vagas para candidatos PNP (Pessoas Negras ou Pardas), totalizando 139 vagas.