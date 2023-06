‘É assustador ver o resultado’: o experimento sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados

As conclusões sobre o possível impacto dos chamados alimentos ultraprocessados ​​em nossa saúde são baseadas nesse estudo de curto prazo feito com as duas irmãs gêmeas pelo Panorama.

Tim Spector, professor de epidemiologia no King’s College e pesquisador do comportamento das doenças, supervisionou o estudo.

Na última década, acumularam-se evidências de que os alimentos ultraprocessados ​​são prejudiciais à saúde de maneiras inesperadas.